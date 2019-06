Bond Beter Leefmilieu (BBL) en EVA vzw lanceren donderdag het nieuwe bedrijfsnetwerk Next Food Chain. Daarin brengen ze spelers uit de hele voedselketen samen om van plantaardige voeding een vanzelfsprekende keuze te maken. Onder andere Bonduelle en vleesbedrijf Aoste sloten zich al aan bij het netwerk.

De Vlaming is zich elk jaar meer bewust van het belang van duurzame en gezonde voeding. Supermarkten noteerden in 2018 een stijging van liefst 15 tot 30 procent in het vegetarische en veganistische segment, zeggen BBL en EVA. 'Een op de twee Vlamingen wil graag minder vlees eten, maar vindt dat vaak nog te moeilijk', zegt Nena Baeyens van EVA.

Next Food Chain moet daar verandering in brengen. 'Ons doel is om de consument die onze vleesproducten koopt naar de vegetarische producten te lokken', zegt Remco Kok, ceo van vleesbedrijf Aoste. 'Binnen vijf tot zeven jaar willen we slechts de helft van onze omzet uit vlees halen en de andere helft uit vegetarisch. De maatschappij is duidelijk toe aan verandering.'

BBL en EVA vzw pleiten ook voor een ambitieus voedingsbeleid. De Next Food Chain formuleert concrete stappen voor het beleid. 'Wij vragen de overheid onder andere om zelf het goede voorbeeld te geven door van plantaardige voeding de standaardoptie te maken op recepties, tijdens lunches en in overheidsrestaurants', zegt Laurens De Meyer van BBL.

Alle leden van Next Food Chain zijn: Abinda, Aoste, Bond Beter Leefmilieu, Bonduelle, Cosucra, De Hobbit, EVA, Greenway, Ingrizo, La Vie Est Belle en Solina.