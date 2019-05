Ontwikkel over belangrijke maatschappelijke kwesties een gezamenlijke visie op 10 tot 20 jaar. Dat vragen meer dan 20 zakelijke en culturele toplui uit Vlaanderen en Franstalig België aan de politieke partijen in een open brief in De Tijd en L'Echo.

De ondertekenaars stellen vast dat in België geen langetermijnvisie bestaat over belangrijke thema's als migratie, mobiliteit, energie, vergrijzing of klimaat. Daardoor dreigen de opeenvolgende regeringen tegenstrijdige beleidsmaatregelen op korte termijn in te voeren, waardoor de burgers en het bedrijfsleven verward en moedeloos worden.

Het gebrek aan visie creëert immobilisme, wat de concurrentiekracht van de Belgische economie naar beneden duwt, waarschuwen de toplui.

Een breed gedragen marsrichting in de diverse domeinen moet volgens de ondertekenaars de duurtijd van een legislatuur overstijgen, zodat de bevolking gemoedsrust krijgt. Dat vergt een radicaal andere manier van aan politiek doen, met meer samenwerking over de partij- en taalgrenzen heen.

'De politici moeten het vermeende belang van hun partij, regio of bestuursniveau overstijgen - of ze nu deel uitmaken van de meerderheid of de oppositie, en ongeacht het bestuursniveau waarop ze actief zijn', stellen de prominenten in hun open brief.