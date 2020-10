De Boerenbond is niet opgezet met de plannen voor bosuitbreiding die overal in Vlaanderen ­gesmeed worden. De bond uitte zijn bezorgdheid bij de gemeentebesturen. Dat meldt De Standaard.

Landbouwgebied gebruiken voor nieuw bos, vindt de organisatie niet kunnen. 'Die grond moeten we behouden voor de professionele land- en tuinbouw', laat woordvoerster Vanessa Saenen weten. 'Wij zijn niet tegen bebossing, maar we willen dat dit doordacht gebeurt. In het verstedelijkte Vlaanderen is de druk op het agrarisch gebied groot. De landbouwgrond is geen 'restruimte', maar vruchtbare grond. Die hebben we nodig voor onze voedselproductie.'

'Ik betreur dit initiatief van de Boerenbond enorm', reageert de minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA). Demir heeft van meer bos een speerpunt gemaakt. Ze wil dat er 4.000 hectare bos bijkomt in Vlaanderen tegen 2024. 'We hadden verwacht dat ook veel landbouwers hier hun schouders onder zouden zetten.'

Het kabinet van Demir stelde vast dat gemeenten vergunningen voor bebossing weigeren, vaak met landbouwargumenten.

De Boerenbond hamert op overleg. 'Dat er vandaag nog onvoldoende is', zegt Vanessa Saenen. Demir spreekt dat tegen. 'We hebben overleg gehad: met de Boerenbond, het departement Landbouw en Visserij, Bioforum, Groene Kring, het Agrobeheercentrum en het ABS.'

