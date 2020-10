Ann Wauters is basketbalster en aanvoerster van de Belgian Cats. Ze schreef een kinderboek, Sinterklaas zoekt een paard, dat gratis verkrijgbaar is bij Carrefour. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 20 minuten en 57 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De haatdragende reacties na de aanstelling van kersvers minister Petra De (Groen). Hoe kleindenkend kunnen mensen zijn! Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Als we sport-, muziek- en kunstactiviteiten voor kinderen koppelen aan de school, hoeven ouders zich niet meer in duizend bochten te wringen om overal op tijd te zijn, krijgen kinderen meer kansen en is er meer qualitytime. Wat is uw grootste prestatie? Mama zijn en drie kindjes mogen opvoeden, met alle ups en downs, maar vooral met zo veel liefde. Wat is uw grootste mislukking? Vorig jaar heb ik deelgenomen aan De slimste mens ter wereld: een fiasco. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest als toen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? De afgelopen twintig jaar heb ik meer in het buitenland gewoond dan hier. Dus nu vind ik het vooral fijn om weer in België te wonen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? In de zomervakantie trokken we vaak een halve dag naar zee. Papa werkte tot 's middags en wij bereidden dan de picknick voor, die aan zee honderd keer lekkerder smaakte dan thuis. En nadat we kilometers - of zo leek het toch - gesleurd hadden met koelbox, zeil en stoelen, konden we ons eindelijk installeren op het strand en bleven we tot 's avonds laat. Héérlijk. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer vooral de kinderen bewust te maken, door zo veel mogelijk de fiets te nemen, minder vlees te eten en te sorteren. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Tegenwoordig word ik overal 'ouderdomsdeken Wauters' genoemd. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ja, tegen de poes. Vaak in een lief babytaaltje, tenzij ze in de gordijnen hangt. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik geen hoger diploma heb behaald.Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? We leven toch in speciale tijden, met veel polarisering en weinig verdraagzaamheid. De democratie lijkt onder druk te staan, wat me angst inboezemt. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Vele hemels boven de zevende van Griet Op de Beeck. Die roman heeft me door een moeilijke periode geholpen en veel bij me losgemaakt. Nadien heb ik ook al haar andere boeken gelezen. Waarover zou u meer willen weten? Over de ruimte. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat zal niet meer dan 500 euro zijn. Maar ik probeer wel veel van mijn tijd te schenken, als ambassadeur van SOS Kinderdorpen of Rode Kruis bijvoorbeeld. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Beseffen dat ze niet vanzelfsprekend is, dat je tijd voor elkaar moet maken en moet blijven werken aan je relatie. Vindt u seks overschat? Nee, het is een heel fysiek en intiem moment tussen twee personen, met een kracht die je met weinig anders kunt vergelijken. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Gisteren nog. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Bewegen. Mijn beste tip is om elk uur minstens één keer recht te staan. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou niet weten waarheen. Bij moderne oorlogen ben je nergens meer veilig. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat een team zo veel meer is dan de som van de leden. Dat geldt in de sport, maar ook in een gezin, bij vrienden of op het werk. Hoe moeilijk samenwerken soms ook is, je kunt fantastische resultaten bereiken als het goed zit.