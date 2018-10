Bart Tommelein stapt niet in coalitie met Stadslijst in Oostende

Dat heeft hij maandagochtend nogmaals bevestigd aan Belga.

Tommelein ambieert het burgemeesterschap als winnaar van de verkiezingen, ook al bleef de Stadslijst van Johan Vande Lanotte de grootste partij. 'Het was ook wel een stevige kloof om te overbruggen, bijna 20 procent. Dat is gereduceerd tot 3 procent', aldus Tommelein, die de meeste voorkeurstemmen haalde.

'Er moet een coalitie van de vernieuwingen opstaan. Ik reik de hand naar de andere winnaars, zoals Groen, maar ook naar N-VA en CD&V. Oostende heeft me daar ook een mandaat voor gegeven. Als je ziet dat SP.A en nu de Stadslijst voor de tweede keer op rij een ferme slag krijgt, dan is dat een signaal van de kiezer. Als ik de SP.A-verkozenen bekijk, dan zie ik dat het vooral de oude krokodillen zijn die scoren. Oostende wil vernieuwing en verandering en dat moeten we nu doorvoeren', aldus Tommelein.

Wouter De Vriendt van Groen stelde een paarsgroene coalitie voor, maar daar gaat Tommelein niet in mee. 'Ik ben absoluut geen kandidaat om zo'n coalitie te leiden. Dan moet ik naar een partij kijken die elf zetels heeft en twee keer op rij is afgestraft door de kiezer.'

Hij reikt de hand naar CD&V, N-VA en Groen, en wil dus een coalitie met vier partijen. Dan moet hij wel Groen en N-VA zien te verzoenen. N-VA zegt wel geen neen tegen Groen en ziet heel wat raakvlakken. Groen ziet een coalitie met vier dan weer niet werkbaar en vreest dan een 'antiverhaal'.

Tommelein had vannacht al gesprekken, en die gaan vandaag gewoon verder.