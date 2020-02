Kandidaat-voorzitter van Open Vld Bart Tommelein is niet te spreken over de aanval die N-VA via sociale media heeft opgezet tegen ontslagnemend voorzitter Gwendolyn Rutten. Tommelein vindt de actie van de Vlaamse coalitiepartner 'beneden alle peil' en vindt dat dergelijke acties de samenwerking binnen de Vlaamse regering onder druk zetten, aldus Tommelein woensdag op Radio 1.

Open VLD was de voorbije maanden al de favoriete schietschijf van N-VA en dat is nog niet veranderd. N-VA postte de voorbije dagen een filmpje op zijn twitter-pagina waarin de recente uitspraken van Rutten over het confederalisme tegenover haar vroegere standpunten werden geplaatst. De liberalen lieten het daar niet bij en plaatsten zelf een gelijkaardig filmpje over N-VA online. 'Een regeringspartij en coalitiepartner onwaardig', vindt liberaal kopstuk Tommelein, die kandidaat is om Rutten op te volgen. 'Moeten wij op zo'n manier met elkaar omgaan in de politiek?'

Hij merkt op dat de reactie van Open VLD aantoont dat je dergelijke filmpjes over iedereen kan maken. 'Dit is te gemakkelijk', aldus Tommelein. Het is voor Tommelein dat de aanvallen van de voorbije maanden vanuit N-VA-hoek aantonen dat er sprake is van een 'georkestreerde actie om zijn partij zoveel mogelijk schade te berokkenen'. Dat Open VLD zelf in de tegenaanval ging, vindt Tommelein logisch. 'Als je een klap op je wang krijgt, moet je niet je andere wang toekeren', vindt hij. 'We moeten niet lijdzaam toezien'.

De aanvallen van N-VA zet volgen Tommelein de samenwerking binnen de Vlaamse regering onder druk. 'Ik denk dat dit opnieuw zal moeten worden besproken', luidt het. CD&V-kopstuk Servais Verherstraeten roept beide partijen op dergelijke twitterdiscussies achterwege te laten. 'Als politici graag van mensen zouden hebben dat ze respect tonen voor de democratie, dan moeten politici zelf respect tonen voor elkaar', aldus Verherstraeten. 'Anders zorg je ervoor dat je jezelf ridiculiseert. Dat bekladden dient tot niets, behalve dat het de democratie verzwakt'.

