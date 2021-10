Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil de gemeenteraad weer aantrekkelijker maken. Uit cijfers in Knack blijkt immers dat veel raadsleden er nu al de brui aan hebben gegeven, terwijl de legislatuur nog niet halfweg is.

Knack meldde dinsdag dat sinds het begin van de bestuursperiode, in 2019, al 680 Vlaamse gemeenteraadsleden hun zetel hebben opgegeven. En ondanks hun verkiezing in oktober 2018 hebben 563 mensen hun mandaat zelfs nooit opgenomen.

Na een vraag van Kurt De Loor (Vooruit) in het parlement, gaf Somers aan dat het cijfer van 680 niet klopt. Dat berustte op een menselijke fout in zijn administratie. In werkelijkheid gaat het om 270 gemeenteraadsleden. Het andere cijfer klopt wel.

Minister Somers

Maar zelfs dan vindt de minister het aantal zorgwekkend. Hij heeft daarom een werkgroep opgericht met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de administratie Binnenlands Bestuur om zich te buigen over het statuut van de gemeenteraadsleden.

Uit een bevraging blijkt dat velen de combinatie van de job met hun gezin als zwaar ervaren. 'Maar ik denk dat ook impact een rol speelt', zei Somers. 'Wat is de impact tegenover de meerderheid en de samenleving. Dat zijn existentiële vragen die nieuwe leden zich na anderhalf jaar stellen.'

Somers gaat daarom ook een informele werkgroep oprichten met alle partijen in het parlement, om de gemeenteraad te versterken. Volgens Somers moet er onder meer iets gebeuren aan de begrotingsdocumenten, die volgens hem steeds minder leesbaar worden.

Lokaal bestuur

De Loor reageerde tevreden. 'Misschien zijn die 270 mensen maar het topje van de ijsberg, en zitten daaronder nog gemeenteraadsleden die wat afwachten', zei hij. 'Ik ben het er volledig mee eens dat we moeten inzetten op de versterking van de lokale democratie, omdat mensen nu eenmaal het meeste vertrouwen hebben in de lokale besturen.'

Ook CD&V heeft een aantal ideeën om de lokale mandaten weer aantrekkelijker te maken. 'Vandaag kunnen burgemeesters of schepenen bijvoorbeeld niet in bijberoep aan de slag', zei Brecht Warnez. 'Of kunnen raadsleden geen politiek verlof opnemen zonder daarvoor financieel gestraft te zijn. Onze burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden doen hun werk absoluut niet voor de centen. Dan hadden ze wel een andere, financieel interessantere job gekozen. Na hun campagne en het kopen van allerhande steunkaarten bij verenigingen, schiet er van de verdienste vaak niet veel over.'

Vandaag vallen lokale bestuurders vaak tussen de mazen van het net. 'Ze hebben geen echt statuut waardoor ze fiscaal of sociaal ook niet steeds erkend worden. Onze burgemeesters, schepenen en raadsleden verdienen een volwaardig statuut', aldus Warnez.

