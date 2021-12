Op deze manier wordt Jambon I geen succes, waarschuwt Bart Somers (Open VLD). Tegelijkertijd zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) 'zich in de problemen werkt met overbodige zinnetjes'.

'Alle politici moeten de kerstperiode ­gebruiken om zich grondig te bezinnen over hun functioneren. Het was de laatste weken geen mooi schouwspel, voor niemand. Voor de Vlaamse regering geldt plus est en nous. Gaan we voor een zwaktebod, waarbij de ministers de regering instrumentaliseren om kritiek te leveren? Of gaan we voor een sterktebod, en nemen we beslissingen in dossiers?', zo zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers in De Standaard.

De uitspraken van Somers zijn niet enkel bestemd voor coalitiepartner N-VA. 'Mijn waarschuwing geldt voor alle coalitiepartners, mijn eigen partij inbegrepen. Alleen door samen te werken, kunnen we succesvol zijn. Nu heerst er een drôle de guerre. We voeren een stellingenoorlog en schieten scudraketten op elkaar af. De jongste weken is de situatie nog geëscaleerd. Het resultaat is een spreidstand, ook voor minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij doet zijn uiterste best, maar een te grote spagaat maakt oplossingen onmogelijk.'

'Als de Vlaamse regering haar samenhang niet terugvindt, dan dreigt een nederlaag voor alle coalitiepartijen - ook voor de N-VA zelf. En uiteraard verliezen alle Vlamingen. Nee, met deze mindset, op deze manier, dreigt Jambon I geen succes te worden', aldus nog Somers.

Planken zagen

In De Tijd zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat Jan Jambon zich weinig aantrekt van hoe hij overkomt. 'Jambon is een echte manager. Dat wisten we op voorhand en dat was ook ideaal voor het Vlaamse niveau. Ik zeg altijd: Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding.'

'Maar je kan het zonlicht niet ontkennen', vervolgt De Wever. 'Hij werkt zich in de problemen met zinnetjes die ruimte laten voor een verkeerde interpretatie of over­bodig zijn. Aan een onderhandelingstafelakkoorden sluiten ligt hem beter.'

'Dat het idee dat Vlaanderen het beter doet dan België op dit moment niet in het zenit van de publieke opinie staat, besef ik', klinkt het nog. 'En dat sommige zaken, zoals de drang naar subsidiëring, Vlaanderen vatbaar maken voor karikaturen, erken ik ook.' Maar, zo stelt De Wever, het verschil met de 'kolkende, geldverslindende put die Vivaldi is, kan toch niet groter zijn?'

