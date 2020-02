Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) heeft zich in het Vlaams Parlement uitgesproken over het Aalsters carnaval. 'Ik vrees opnieuw voor een hele slechte internationale beurt.'

'Mensen hebben het recht om dingen te zeggen die andere mensen kwetsen, maar het is misschien niet altijd goed, niet altijd verstandig, niet altijd moreel verdedigbaar', aldus Somers. Zo reageerde hij op een parlementaire vraag van CD&V-parlementslid Katrien Partyka over de 'terugkerende Joodse karikaturen' op Aalst Carnaval. Dit jaar start het carnaval op 23 februari.

Eind vorig jaar schrapte Unesco het carnaval van de lijst van immaterieel erfgoed. Al zeker één carnavalsgroep gaf al aan ook dit jaar met dezelfde kostuums rond te lopen, inclusief haakneuzen en pijpenkrullen.

De Open VLD'er benadrukt dat er geen sprake is van strafbare feiten. 'Maar we stellen wel vast dat rond Aalst Carnaval de voorbije maanden wel een hele hetze en een heel sterke polarisatie heeft plaatsgevonden.'

Somers waarschuwt voor het beeld van Vlaanderen op het internationale toneel. 'Dit heeft heel grote proporties aangenomen. Ik denk en vrees dat we de komende maanden internationaal opnieuw een heel slechte beurt zullen maken. Niet alleen de stad Aalst maar ook Vlaanderen zal een perceptie oproepen die we absoluut niet wensen.'

Aalst Carnaval in 2019. © ATV

Taak voor stadsbestuur

Daarnaast uitte de viceminister-president zijn persoonlijke mening over de karikaturen. Hij verwees daarbij naar de woorden van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die ze 'lomp' noemde. 'Volgens mij zijn ze meer dan lomp', aldus Somers. 'Ze zijn onnodig kwetsend, onverstandig en totaal ongepast. Ik denk dat 99 procent van de carnavalisten weet dat je sommige dingen kunt doen, maar dat er ook nog dingen zijn die je niet doet, ook al is het carnaval. Er is een kleine groep die dat niet begrijpt.'

Ook minister-president Jan Jambon (N-VA) drukte zich al in gelijkaardige woorden uit over het voorval: 'Ik denk dat de carnavalisten best zouden rekening houden met mensen die ze in het vizier pakken en de vraag stellen: "Getuigt dit nog wel van goede smaak?"'

Volgens Somers, die ook minister van Binnenlands Bestuur is, is het aan het lokaal bestuur om de 'hertaling van een oude traditie' in goede banen te leiden. 'Het is niet eenvoudig om zulke dingen te veranderen en te contextualiseren. Eigenlijk zou ik het stadsbestuur van Aalst willen vragen om aan die dialoog te werken.' Dat stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open VLD staat onder leiding van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

