Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) gaat in zee met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. Dat heeft hij maandag aangekondigd in een persbericht. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum.

Begin maart had Somers al bekendgemaakt dat de erkenning van het Minderhedenforum niet zomaar verlengd zou worden, omdat de participatieorganisatie op dat moment niet langer beantwoordde aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. De minister schreef een open oproep uit waar drie organisaties op hebben ingetekend. Join.Vlaanderen werd de meest geschikte partner bevonden.

Join.Vlaanderen is een nieuwe netwerkorganisatie waar ook burgers, experten en andere actoren kunnen meewerken aan de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots. 'Door de participatieorganisatie open te trekken voor experten, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers, zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen', meent Somers.

Nu start een onderhandelingsfase van enkele weken over de concrete inhoud van een meerjarenplan en een samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van Join.Vlaanderen voor de periode 2021-2025 aan de Vlaamse regering voorgelegd. (Belga)

