Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bevestigt de onbestuurbaarheid van de Vlaams-Brabantse gemeente Machelen.

Dat meldt hij woensdag in een persbericht. Concreet betekent dat dat er een nieuw schepencollege gevormd moet worden. Na langdurige perikelen binnen de meerderheid verklaarde de gemeenteraad de gemeente onbestuurbaar op 17 februari.

De Machelse oppositiepartij sp.a-Spirit-Groen had het punt over onbestuurbaarheid op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Omdat ook meerderheidspartij N-VA het voorstel steunde, werd het goedgekeurd. Aan de basis van de beslissing lagen interne strubbelingen bij de lokale afdeling van de CD&V. Daardoor kwam ook de samenwerking met de andere coalitiepartners, N-VA en Open Vld, onder druk. Provinciegouverneur Jan Spooren startte daarop gesprekken met alle betrokken partijen. Op basis van zijn verslag heeft minister Somers woensdag de onbestuurbaarheid van Machelen bevestigd.

'Ik kan niet anders dan samen met gouverneur Spooren vaststellen dat zijn bemiddelingsopdracht mislukt is en er zich geen oplossing aandient', zegt Somers. 'In het belang van de inwoners van Machelen mag deze situatie niet langer aanslepen. Ik heb de gemeenteraad groen licht gegeven om de procedure te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.'

Het is onvermijdelijk dat de kartelpartij sp.a-Spirit-Groen, die nu de enige oppositiepartij is en tien van de 25 gemeenteraadszetels heeft, in de meerderheid terechtkomt. Vraag is of ze met N-VA of CDV in zee zal gaan. 'We willen zo snel mogelijk gesprekken opstarten om een nieuwe ploeg op de been te krijgen, in het belang van de Machelse inwoners', zegt eerste schepen Steve Claeys (N-VA). 'Na wat we hebben meegemaakt de laatste maanden willen we er zo sereen mogelijk mee omgaan.'

In het nieuwe decreet over lokale democratie introduceert minister Somers ook een 'constructieve motie van wantrouwen'. 'Met de motie van wantrouwen zal een gemeenteraad in de toekomst zelf kunnen beslissen om individuele schepenen of zelfs een meerderheid te vervangen. Vlaanderen moet daar geen Keizer Koster in spelen met een complexe procedure.' Het nieuwe decreet, dat bijvoorbeeld ook de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaft, wordt volgende maand gestemd in het Vlaams Parlement. (

Dat meldt hij woensdag in een persbericht. Concreet betekent dat dat er een nieuw schepencollege gevormd moet worden. Na langdurige perikelen binnen de meerderheid verklaarde de gemeenteraad de gemeente onbestuurbaar op 17 februari. De Machelse oppositiepartij sp.a-Spirit-Groen had het punt over onbestuurbaarheid op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Omdat ook meerderheidspartij N-VA het voorstel steunde, werd het goedgekeurd. Aan de basis van de beslissing lagen interne strubbelingen bij de lokale afdeling van de CD&V. Daardoor kwam ook de samenwerking met de andere coalitiepartners, N-VA en Open Vld, onder druk. Provinciegouverneur Jan Spooren startte daarop gesprekken met alle betrokken partijen. Op basis van zijn verslag heeft minister Somers woensdag de onbestuurbaarheid van Machelen bevestigd. 'Ik kan niet anders dan samen met gouverneur Spooren vaststellen dat zijn bemiddelingsopdracht mislukt is en er zich geen oplossing aandient', zegt Somers. 'In het belang van de inwoners van Machelen mag deze situatie niet langer aanslepen. Ik heb de gemeenteraad groen licht gegeven om de procedure te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.' Het is onvermijdelijk dat de kartelpartij sp.a-Spirit-Groen, die nu de enige oppositiepartij is en tien van de 25 gemeenteraadszetels heeft, in de meerderheid terechtkomt. Vraag is of ze met N-VA of CDV in zee zal gaan. 'We willen zo snel mogelijk gesprekken opstarten om een nieuwe ploeg op de been te krijgen, in het belang van de Machelse inwoners', zegt eerste schepen Steve Claeys (N-VA). 'Na wat we hebben meegemaakt de laatste maanden willen we er zo sereen mogelijk mee omgaan.' In het nieuwe decreet over lokale democratie introduceert minister Somers ook een 'constructieve motie van wantrouwen'. 'Met de motie van wantrouwen zal een gemeenteraad in de toekomst zelf kunnen beslissen om individuele schepenen of zelfs een meerderheid te vervangen. Vlaanderen moet daar geen Keizer Koster in spelen met een complexe procedure.' Het nieuwe decreet, dat bijvoorbeeld ook de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaft, wordt volgende maand gestemd in het Vlaams Parlement. (