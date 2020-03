Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) lanceert een eigen klimaatplan voor de lokale besturen. Daarbij mikt hij beduidend hoger dan het Vlaamse klimaatplan van Zuhal Demir (N-VA), minister van Leefmilieu en zijn collega in de Vlaamse regering, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

Bart Somers komt op de proppen met een ambitieus klimaatplan, dat een stuk verder gaat dan het plan van zijn collega Demir, minister van Leefmilieu. Terwijl zij maatregelen voorziet voor een CO2-reductie van 32,6 procent, gaat hij los over de Europese doelstelling en mikt hij samen met de lokale besturen op 40 procent. Hij belooft die besturen geld uit het Klimaatfonds en trekt een miljoen euro uit om klimaatoverleg op lokaal niveau te organiseren. Somers stelt ook heldere doelstellingen voorop, zoals een boom en een halve meter haag planten per burger, en een laadpunt per 200 inwoners.

De ambitie van Demir om het aantal laadpunten voor elektrische auto's te verhogen van 3.000 naar 8.500 noemt hij 'erg bescheiden' - hij legt de lat vier keer hoger. 'Sommigen vroegen zich af of het Vlaamse klimaatplan wel ambitieus genoeg was. Nu zeg ik: laten we samen ambitieuzer zijn.' Of Somers hiermee buiten zijn bevoegdheid treedt? Neen, zegt hij beslist. 'In het Vlaams klimaatplan staat dat de lokale besturen hun steentje moeten bijdragen aan het klimaat. Het enige wat ik doe, is dat concreet maken.' Somers benadrukt dat zijn plan tot stand kwam in overleg met Demir, met wie hij naar eigen zeggen goed samenwerkt.

