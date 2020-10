Een duidelijke periode afbakenen moet de mensen perspectief bieden en dus ook mobiliseren voor de strengere regels, zegt viceminister-president Bart Somers.

De Vlaamse regering wil tijdens een afgebakende periode van zowat twaalf dagen een aantal verregaande maatregelen nemen om het virus een klap te geven en een knik in de curve te veroorzaken. Dat heeft viceminister-president Bart Somers (Open VLD) dinsdag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

De Vlaamse regering vergadert dinsdag om 09.00 uur met de gouverneurs over scherpere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om 18.00 uur komt de Vlaamse regering opnieuw bijeen om de knopen door te hakken. Hoe sneller die nieuwe voorschriften kunnen ingaan, hoe beter, aldus minister Somers.

Volgens hem komt de periode waarbinnen de maatregelen zouden gelden, neer op de verlengde herfstvakantie.

Eerder namen ook de Waalse en Brusselse regering extra maatregelen. Somers geeft aan dat in elk federaal land de deelentiteiten zelf beslissingen kunnen nemen, maar dat het beter is dat de maatregelen zo homogeen, eenvoudig en eenduidig zouden zijn. 'We moeten ervoor zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de regels zijn, met als doel het aantal sociale contacten terug te dringen', aldus Somers.

