De N-VA heeft het verlies aan het Vlaams Belang goed gemaakt door nieuwe kiezers van CD&V en Open VLD aan te trekken. Dat is de eerste analyse van politoloog Bart Maddens (KU Leuven). 'De N-VA heeft een centrumkoers gevaren tijdens de campagne. Dit is het resultaat.'

Winst voor Vlaams Belang was voorspeld, maar niet zoveel als het nu lijkt te worden. Bent u verrast?

Bart Maddens: Ik had deze uitslag eigenlijk wel een beetje verwacht. Iedereen dacht dat de Marrakesh-crisis vergeten was, zeker sinds het klimaatdebat het thema in de media helemaal had overschaduwd. Maar er is en blijft een grondstroom in Vlaanderen die heel erg bezig is met thema's als migratie en identiteit, en die zich geërgerd heeft aan het Marrakesh-spektakel. Zij hebben zich afgekeerd van alle partijen die daarbij betrokken waren, en gekozen voor het Vlaams Belang.

Hoe doet de N-VA het?

Maddens: De N-VA houdt al bij al stand. Ze doen het beter dan bij de provincieraadverkiezingen in 2018, en zitten weer op het niveau van 2010. Dat is eigenlijk niet slecht, zeker als je bedenkt dat de Zweedse coalitie echt geen succes was. De N-VA handhaaft zich op zijn minst.

Het succes van Vlaams Belang is groter dan het verlies van de N-VA.

Maddens: De N-VA heeft een centrumkoers gevaren tijdens deze campagne, en niet de harde, rechtse trom geroerd. Ze hebben ingezet op een zachte, sociaaleconomische koers - misschien deels ook omdat het visaschandaal op het kabinet van Theo Francken ertoe leidde dat de N-VA hem niet helemaal kon uitspelen. Die centrumkoers zorgde er tegelijk misschien wel voor dat de N-VA stemmen van CD&V en de Open VLD kon winnen, waarmee ze het verlies aan het Vlaams Belang deels heeft goedgemaakt.

Zullen de N-VA en het Vlaams Belang een meerderheid halen?

Maddens: Ik denk dat het kantje boord wordt, en uiteindelijk nipt niet zal gebeuren. Zo'n resultaat zou voor veel spanning zorgen bij de N-VA, want dat zou het mogelijk maken om - een Catalaans scenario - de onafhankelijkheid in Vlaanderen uit te roepen. Dat is een oude droom van de Vlaamse Beweging die dan werkelijkheid kan worden, maar er zijn ook een heel aantal N-VA'ers die geen zin hebben in zulke avonturen.

Denkt u dat de N-VA ook na een campagne waarin het amper over communautaire kwesties ging,voor zo'n scenario zal kiezen ?

Maddens: Als je met N-VA'ers praat, zeggen zij zich er zeer goed van bewust te zijn dat niemand verkiezingen wint met communautaire onderwerpen. Het had nooit gewerkt om naar de kiezer te stappen met de belofte van de Vlaamse onafhankelijkheid, maar de N-VA blijft een partij van separatisten. Als het zich zou aandienen, wordt de druk groot om deze historische kans te grijpen.