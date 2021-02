In De Zondagspreken Bart Maddens en Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas over de Vlaamse zaak. 'Het Belgische spel is uitgespeeld. De ellenlange regeringsvorming is daar het zoveelste bewijs van.'

De Zondag nodigde Barbara Pas, fractieleider en communautaire scherpslijper van Vlaams Belang, Bart Maddens, professor en eminente kenner van de Vlaamse beweging, en Peter de Roover, fractieleider N-VA, uit voor een gesprek over de toekomst van Vlaanderen. Maar De Roover wilde niet om tafel met Vlaams Belang. 'Het is niet de eerste keer dat Peter een debat weigert', zegt Pas. 'Dus het verrast mij niet. Er zijn nog N-VA-ers die weigeren. Ik betreur dat. Het is natuurlijk makkelijker om zonder weerwoord te spreken.'

Hoe de oppositie de Vlaamse zaak kan dienen vanuit de oppositie? 'Moeilijk is dat niet, hoor. We hebben vorige week de transfers naar Wallonië nog eens laten berekenen. Dat gaat over duizend euro per Vlaming per jaar. Dat is geld dat niet kan gebruikt worden voor de pensioenen en de wachtlijsten in de zorg', aldus Pas.

Maddens, die benadrukt politiek ongebonden te zijn, geeft ook zijn mening over de staatshervorming die Vivaldi voornemens is. 'Men spreekt wel over inspraak en zo, maar dat zegt niets. Mag ik even herinneren aan het regeerakkoord? (op dreef) Ik lees daarin dat er in het begin van de legislatuur een lijst zou komen van te hervormen grondwetsartikelen. Ik hoor daar niets van. Ik lees daarin dat men zal streven naar beleid op maat van de regio's op vlak van werk en gezondheidszorg. Ik hoor daar niets van.'

Pas vult aan: 'Als er iets komt, wordt dat een misbaksel. Ik vrees iets in de richting van het model van Paul Magnette (PS). Die wil een federaal land met vier deelstaten. Dat is de totale vernedering van Vlaanderen. Dan wordt onze regio van meer dan zes miljoen inwoners op dezelfde voet geplaatst als het Duitstalig gebied met amper zeventigduizend inwoners. Voor elke belangrijke beslissing wordt het dan drie tegen één.'

