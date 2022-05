Bart Laeremans voorgedragen als nieuwe burgemeester van Grimbergen

In Grimbergen hebben de partijen Vernieuwing, CD&V en N-VA een collectieve motie van wantrouwen ingediend. De Open VLD van burgemeester Chris Selleslagh verdwijnt uit de coalitie en wordt vervangen door CD&V. Schepen Bart Laeremans wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij zetelde van 1995 tot 2014 voor Vlaams Blok/Belang in Kamer en Senaat, maar verliet de partij in 2015.

“Het gebrek aan samenwerking, loyaliteit en transparantie door de vroegere coalitiepartner Open VLD heeft geleid tot een gebrekkig bestuur met een stilstand en vooral het verdwijnen van het draagvlak bij de inwoners”, stellen de nieuwe coalitiepartners.

Voor Vernieuwing en N-VA verliep de samenwerking met de fractie Open VLD binnen die meerderheid de afgelopen twee jaar steeds moeizamer, terwijl burgemeester Selleslagh het college op een niet-transparante manier bestuurde, wat het wantrouwen aanwakkerde. De partijen verwijzen onder meer naar de wijzigingen in de meerjarenbegroting die voor het eerst niet tijdig werden goedgekeurd en het dossier van de ondergrondse parking in Grimbergen-centrum, gekoppeld aan een warenhuis, dat voor een blokkering van het beleid zorgde.

Daarom dienen Vernieuwing, CD&V en N-VA een collectieve motie van wantrouwen in voor de gemeenteraad van 2 juni. “De constructieve oppositie van de CD&V, samen met de overtuiging dat een collegiaal en transparant bestuur van de gemeente Grimbergen noodzakelijk is, hebben Vernieuwing en N-VA overtuigd om het roer om te slaan naar een nieuwe meerderheid, die naar werkbare oplossingen zoekt voor onze inwoners, verenigingen en ondernemingen”, luidt het in een gezamenlijke mededeling. Om de continuïteit zo veel als mogelijk te verzekeren, neemt CD&V de bevoegdheden van Open VLD over, aangevuld met samenleven (integratie) en gezondheidsbeleid. In de geest van het nieuw decreet neemt Bart Laeremans de burgermeesterfunctie op.

De drie partijen hebben hun inzichten over de ondergrondse parking, het zogenaamde “Jumbo-dossier” met elkaar gedeeld en hebben beslist dit project met onmiddellijke ingang stop te zetten.

“De bestuurservaring van Open VLD heeft de verwachtingen niet ingelost. Van een burgemeester mag verwacht worden dat hij zijn ploeg collegiaal leidt, met respect voor zijn partners. Ik zal al mijn engagement en energie, samen met de opgedane ervaring van de voorbije 3 jaar, inzetten voor een beter en meer gedragen beleid in Grimbergen”, stelt toekomstig burgemeester Laeremans.

“De slechte ervaring inzake de leiding van de vorige ploeg laten we achter ons. Voor de realisatie van belangrijke projecten zoals het mobiliteitsplan en erfgoeddossiers was deze wissel noodzakelijk. De onderhandelingen zijn open, transparant en met vertrouwen gebeurd. Samen met de nieuwe burgemeester zullen we ons beleidsplan op een constructieve en gedragen wijze verder uitrollen”, vult eerste schepen Philip Roosen (N-VA) aan. “Er zijn vele goede dossiers die wij kunnen ondersteunen, maar het project van de ondergrondse parking ‘Jumbo’ hebben we van in het begin bestreden. We zijn verheugd dat dit inzicht gedeeld wordt binnen de nieuwe coalitie, zodat we een nieuw bestuur kunnen opstarten. We zullen al onze bestuurservaring inzetten om met deze ploeg een gedragen resultaat neer te zetten”, reageert Bart Van Humbeek (CD&V).

Bij de verkiezingen in 2018 haalde Vernieuwing 8 zetels, Open VLD, CD&V en Groen 6, N-VA 4, sp.a 2 en UF 1 zetel. Laeremans haalde met 3.498 stemmen ruim de meeste voorkeurstemmen.