Ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gereageerd op het nieuws over de moordaanslag op de Nederlandse bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries. De Wever waarschuwt dat hetzelfde in ons land kan gebeuren.

Dat zegt hij in een boodschap op Twitter.

De Wever is naar eigen zeggen aangeslagen door het nieuws. 'Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?', vraagt hij verder in de tweet. 'Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.'

Peter R. de Vries

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam en vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt.

Over een mogelijk motief is nog niets bekend, maar veel wijst erop dat de aanslag verband houdt met het zogenaamde Marengoproces tegen een deel van de Amsterdamse drugsmaffia.

Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. De Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren. @PeterRdeV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 7, 2021

Dat zegt hij in een boodschap op Twitter. De Wever is naar eigen zeggen aangeslagen door het nieuws. 'Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?', vraagt hij verder in de tweet. 'Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.'De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam en vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, maar veel wijst erop dat de aanslag verband houdt met het zogenaamde Marengoproces tegen een deel van de Amsterdamse drugsmaffia.