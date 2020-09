N-VA-voorzitter Bart De Wever vreest dat het Vivaldi-regeerakkoord heel wat socialistische en groene accenten zal bevatten die 'de Vlaamse spaarder' veel geld gaan kosten. 'Het is een feest voor de krekel en een ramp voor de mier", zei hij zondag in de Zevende Dag.

Liberalen, socialisten, groenen en CD&V leggen dit weekend de laatste hand aan een regeerakkoord. Tot ergernis van N-VA, die zelf vergevorderde gesprekken had gevoerd met de Franstalige socialisten van de PS over de vorming van een crisisregering voor twee jaar. N-VA zette die nota dit weekend online. Een aantal sociale eisen hadden er moeten samengaan met institutionele hervormingen.

De Wever erkent dat de eisen van de socialisten ook in die nota duur waren, maar zegt dat daar in het Vivaldi-akkoord 'nog eens peperdure groene plannen bovenop komen'. Hij verwijst naar het behoud van de kernuitstap en het voornemen om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te reduceren.

'Vlaamse spaarder draait voor de kosten op'

Volgens de N-VA-voorzitter zal 'de Vlaamse spaarder' voor die kosten opdraaien. "Hoe je het ook draait of keert of het nu via belasting is of via schulden, het is de Vlaamse spaarder die gaat betalen. Het is het feest van de krekel en een ramp voor de mier". Volgens hem zullen de liberalen zich verzetten tegen nieuwe belastingen, en zullen de socialisten er daarna op aandringen om dan maar schulden te maken. "De krekel wint altijd", aldus De Wever.

Persoonlijk wil De Wever het kiessysteem wijzigen van een proportioneel systeem nu (waarbij de zetels per kieskring evenredig volgens de uitslag verdeeld worden) naar een meerderheidssysteem (waarbij de winnaar per kieskring alle zetels krijgt). Op die manier zou je naar grote blokvorming partijen. "Dan krijg je in het noorden wellicht een grote partij zal hebben die dominant wordt en in het zuiden ook en dan moeten die twee een finale deal maken die een confederalistische deal zal zijn".

Voorzitter

Opvallend: het is nog niet helemaal zeker dat De Wever zich kandidaat zal stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van N-VA. De partijraad heeft onlangs het licht op groen gezet voor die mogelijkheid, maar De Wever heeft nog niet beslist of hij dat effectief zal doen. 'Het zou een anticlimax zijn mocht ik het niet doen, maar ik ga in de partij eerst nog alle kringen consulteren om te horen wat onze strategie en onze casting is', aldus De Wever.

