"Er is geen enkele garantie op succes, maar ik denk dat we dat spoor moeten verkennen, dat we die verantwoordelijkheid moeten opnemen". Zo verwijst N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagavond naar de opening die de PS heeft gemaakt om institutionele hervormingen door te voeren en bevoegdheden te herverdelen.

Net als PS-voorzitter Paul Magnette postte ook N-VA-voorzitter De Wever een videoboodschap waarin hij de reden aangeeft waarom hij de opdracht van koning Filip heeft aanvaard om samen met Magnette als 'preformateur' te proberen een regering te vormen. De Wever herhaalt daarin het N-VA-standpunt dat ons land 'institutioneel totaal kaduuk' is. Dat de PS heeft aangegeven dat institutionele te herbekijken, is voor De Wever 'een spoor dat we moeten verkennen.'

Ook wijst de N-VA-voorzitter op de bijzonder moeilijke context. Er is een gezondheidscrisis die gevolgd zal worden door een 'economische donderslag', die 'ons zeker in Vlaanderen heel veel zal kosten'. Bovendien wijst De Wever op het gebrek aan een krachtig federaal bestuur. 'We zwalpen op een stuurloos schip. De problemen moeten nu aangepakt worden.'

