Bart De Wever over Aalst Carnaval: 'Praalwagen met Joodse karikaturen valt niet uit te leggen'

'De Aalsterse carnavalscultuur is uniek in de wereld, maar deze Joodse karikaturen zijn historisch enorm beladen', zegt De Wever. Burgemeester D'Haese van Aalst (N-VA) gaf eerder aan dat bij de specifieke context van Aalst Carnaval meer mogelijk is dan daarbuiten.

Maar voor partijvoorzitter Bart De Wever ging de praalwagen van carnavalsgroep Vismooil'n te ver. 'Deze beelden zijn karikaturen die doen denken aan de zwartste periode van ons collectief geheugen', klinkt het. 'Het is spijtig dat net die beelden in een tijd van toenemend antisemitisme worden gebruikt. Ook al was de intentie zeker niet antisemitisch, dan nog is het jammer dat men zich niet realiseert dat er voor elke boodschap ook een ontvanger is', zegt De Wever.

De voorzitter zal met burgemeester D'Haese overleggen rond de kwestie, die voor heel wat kritiek zorgde bij onder meer de Europese Commissie, Unesco en de joodse gemeenschap. De joodse organisatie Simon Wiesenthal Center dreigde met het vertrek van de diamantsector uit Antwerpen, die grotendeels in joodse handen is. Unia kondigde ook een bemiddelingspoging aan rond de kwestie, tussen de joodse gemeenschap en het stadsbestuur.