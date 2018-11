Bart De Wever: 'Niet alleen liefde, ook vrede is een werkwoord'

Op begraafplaats Schoonselhof vond een bloemenhulde plaats met vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen, gevolgd door een plechtigheid aan het Monument van de Gesneuvelden in het Stadspark.

Het internationale wereldtoneel gaat vandaag door onvoorspelbare turbulenties. Antwerps burgemeester Bart De Wever

De Wever riep zondag op om de gruwelen van de oorlog en het belang van vrede te blijven herinneren. 'Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid bulderden kanonnen zo hard, schoten geweren zo genadeloos met scherp, werden nieuwe industriële wapens de dood van weerloze slachtoffers en troffen zoveel bommen ook moeders, kinderen, vaders en hun schamele bezittingen en dat laatste niet het minst hier bij ons', zei hij. 'We mogen nooit vergeten hoeveel bloed er is gevloeid, hoeveel kinderen hun vader zijn verloren, hoeveel ouders radeloze tranen hebben gehuild, hoeveel modder en slijk moest worden overwonnen om ons land naar vrede en voorspoed te loodsen.'

De Wever blikte ook vooruit. 'Het internationale wereldtoneel gaat vandaag door onvoorspelbare turbulenties', vindt hij. 'Turbulenties die ons zorgen moeten baren en niet zullen gaan liggen wanneer we zelfgenoegzaam de schouders ophalen. Niet alleen liefde, ook vrede is een werkwoord. Een opdracht die elke dag inzet en engagement van ons vraagt. In de cockpit van mondiale besluitvormingsprocessen, op Europees, Vlaams en Antwerps niveau.'