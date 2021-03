De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt dat de terrassen van cafés tijdens de paasvakantie alsnog open mogen gaan. Zoniet zou de druk op de openbare ruimte - zoals in parken en op pleinen, maar ook aan de kust - te groot kunnen worden. Dat heeft De Wever zondag verklaard in De Zevende Dag.

De Wever verklaarde in De Zevende Dag dat het vandaag moeilijk is om over versoepelingen te spreken, omdat de corona-epidemie zich op een hoog niveau stabiliseert en er 'heel weinig vaste grond is'. Toch kijkt hij naar de paasvakantie om daar het ventiel op een veilige manier wat te openen.

Heel concreet ziet De Wever die periode niet zitten met een buitenhoreca die gesloten blijft. De kans is volgens hem immers groot dat mensen massaal naar de steden en de kust zullen trekken, wat de druk op de parken en in de binnenstad zal vergroten, waar bovendien geen of nauwelijks sanitair voorzien is.

Partijgenoot en Vlaams-minister-president Jambon hield een gelijkaardig pleidooi in het VTM Nieuws. Volgens Jambon zou het eenvoudiger zijn de naleving van de sanitaire regels te handhaven op terrassen, dan wanneer heel veel mensen samentroepen op pleinen en in parken. De Vlaamse regeringsleider vindt ook het behoud van de avondklok niet langer proportioneel.

Premier De Croo: 'Op 1 mei binnen en buiten'

Het pleidooi om terrassen vervroegd te openen - dus niet de binnenhoreca - komt niet uit de lucht gevallen. Eerder deze week verdedigde premier Alexander De Croo in de Kamer de beslissing om de horeca pas op 1 mei de deuren te laten openen. Hij stelde dat tijdens contacten met de horeca hun voornaamste boodschap was: als je opent, doe het dan binnen én buiten. Dan is het volgens de premier logischer dat begin mei te programmeren.

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en zijn collega uit Leuven Mohamed Ridouani (SP.A) zitten niet op dezelfde golflengte als De Wever en Jambon.

Volgens De Clercq mogen we in geen geval een jojo-effect creëren, met versoepelingen, een nieuwe toename van de besmettingen en opnieuw verstrengingen tot gevolg. Een derde golf zou mentaal bij veel mensen hard aankomen, aldus De Clercq.

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) merkt op dat 1 mei op zich niet zo heel ver meer van ons afligt. Bovendien ziet Ridouani dat de evolutie in het buitenland op sommige plaatsen zorgwekkend is, waardoor hij ervoor pleit om naar de afgesproken datum toe te werken.

Beide burgemeesters vinden overigens dat de avondklok nog niet meteen moet worden afgeschaft.

