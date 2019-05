Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in het VTM-programma 'Jambers in de Politiek'. De Wever beschuldigt links ook van "hypocrisie" over het succes van Vlaams Belang in de peilingen. "Bij elke rechtse stem die naar het Vlaams Belang gaat, is het feest bij links', aldus De Wever.

De campagne heeft het duidelijk gemaakt, tussen Groen en N-VA gaapt een diepe kloof. Een debat tussen voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Bart De Wever (N-VA) op Radio 1 toonde onlangs nog aan dat die kloof stilaan de omvang van de Grand Canyon krijgt.

In 'Jambers in de Politiek' laat reportagemaker Paul Jambers zien hoe beide voorzitters zich samen met hun entourage voorbereiden op dat bewuste radiodebat van 13 mei. De Wever gaat daarbij een stapje verder dan het mantra van de 'roodgroene belastingstsunami' van de voorbij weken. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat het programma van Groen 'van amateurisme aan elkaar hangt' en dat er 'economische rampen' dreigen als Groen zou besturen. 'Onvoorstelbare prul, een prulpartij. Dat is een prulpartij hé, Groen', klinkt het.

Na afloop van het bitse radiodebat zegt Meyrem Almaci aan Jambers dat ze genoeg heeft van de aanvallen van De Wever. 'Als iemand mijn partij aanvalt met absolute onzin. Dat laat ik niet over mij gaan. Elke keer die karikaturen zijn een teken van zwakte van een partij die vijftien jaar lang de koers heeft kunnen bepalen. Sorry, het zit er echt even diep in. Ik ben het echt wel beu', verzucht ze. Later in de uitzending verwijst Almaci ook naar de veelbesproken woorden van De Wever op de avond van de gemeenteraadsverkiezing in oktober. Toen zei De Wever dat hij 'zo moe' was van die 'oorlog met links'. 'Maar nu heeft hij een volledige oorlog op links georganiseerd, tot en met advertenties die alleen focussen op de oppositie', aldus Almaci.

Dat het Vlaams Belang het zo goed doet in de peilingen, is volgens De Wever helemaal niet de schuld van zijn partij, maar van het wir schaffen das van Merkel en haar aanhangers. 'Diegenen die toen de deur open hebben gezet, zijn degenen die nu zeggen dat het de fout is van N-VA. Komaan zeg, er zijn grenzen, hé. (...) De linksen zijn zo blij als iets dat Vlaams Belang terug is. Elke rechtse stem die naar het Vlaams Belang gaat is het bij links gewoon feest. Die hypocrisie ben ik al jaren spuugzat. De enige die de strijd ooit heeft gevoerd tegen uiterst rechts, door die stemmen nuttig te maken, ben ik. Zij hebben er nooit iets toe bijgedragen, nooit. Met hun wir schaffen das hebben ze het graf gegraven waar ze nu gaan invallen.'