Bart De Wever: 'Jongeren betogen bijna tegen eigen levensstijl'

'Het stoort me dat we geframed worden als een partij van klimaatontkenners. Dat zijn wij niet. N-VA is altijd een milieubewuste partij geweest.' Bart De Wever mengt zich opnieuw in de klimaatdiscussie. Op Radio 1 en een opiniestuk in De Morgen toont hij begrip voor de deelnemers van de klimaatmarsen. 'Het is altijd goed dat men ons erop wijst om meer te doen', zegt hij.

Maar de N-VA-voorzitter herhaalt dat de 'de frustratie niet mag worden omgezet naar een soort apocalyptisch denken'. De Wever wil daarom 'een positieve boodschap brengen'.

De N-VA'er verwacht meer heil van innovatie. 'De mens is economisch vernuftig en innoveert', zegt De Wever op de radio, met een verwijzing naar de geschiedenis. 'Toen het hout bijna op was, heeft men steenkool gevonden, daarna kwam de stoommachine.'

'We moeten geen doemboodschappen brengen. We moeten weliswaar rekening houden met een serieuze opwarming, maar nu betogen jongeren tegen hun eigen levensstijl. Als Europa niet inzet op economische groei, dan zullen we er sowieso niets aan kunnen doen. Ik wil niet meestappen in een verhaal om loonkosten te verhogen.'

'We moeten technologie inzetten om het probleem te gronde oplossen, aldus De Wever. 'Dat gaan we niet doen met groene taksen en het culpabiliseren van mensen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zegt het zelf: je moet inzetten op hernieuwbare energie, en dat doen we. IPCC zegt ook dat we moeten inzetten op kernenergie. Kernenergie zorgt voor 66 procent van alle elektriciteit in ons land. Het zou dwaas zijn als we daar uitstappen. De politiek moet voldoende geld stoppen in innovatie.'

De Wever stelt ook de gerichte subsidies voor zonnepanelen in vraag. 'Was dat geld voor zonnepanelen werkelijk goed besteed in een land waar de zon niet veel schijnt?', vraagt hij. 'Hadden we niet beter in innovatie in de kernenergiesector en in landbouw geïnvesteerd?'

Daar liggen volgens De Wever heel wat oplossingen. 'Toch zijn de Groenen tegen kernenergie en tegen genetisch gemodificeerd organismen (GGO's).'

De N-VA'er hekelt ook het uitblijven van een kosten-batenanalyse van voorstellen. 'Vandaag wordt je geacht om blind alle slogans mee te roepen. Maar niemand berekent wat die voorstellen kosten of wat die opleveren in milieuwinst. Men draait de mensen een rad voor de ogen. '