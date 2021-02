In een uitgebreid gesprek met De Zondag pleit N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een centrumrechts blok. Hij apprecieert Frank Vandenbroucke. En hij verdedigt Theo Francken.

Het interview in De Zondag gaat dus breed. Hier volgen enkele fragmenten. Te beginnen over Theo Francken en diens niet-verkiezing tot ondervoorzitter van de N-VA.

Is Francken zijn autoriteit kwijt door de zaak-Kucam? wilde De Zondag weten.

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever: 'Neen, in mijn ogen niet. Ik kan niet genoeg beklemtonen dat hij christenen heeft willen redden van een genocide in Syrië. Ikzelf was aanvankelijk sceptisch. Uiteindelijk heeft hij mij kunnen overtuigen. We zouden met een twintigtal vertrouwenspersonen werken. Uitgerekend de man die we best kenden, Melikan Kucam (gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen, red.), heeft ons bedrogen. Dat is vreselijk. Maar Theo heeft géén misdrijf gepleegd. Hij moet zich vooral de vraag stellen of hij niet te goedgelovig was. Wij allemaal trouwens: de hele partij. Het antwoord daarop is ja. We hebben ons gat verbrand en we moeten op de blaren zitten.' Maar, voegt hij toe, 'Theo is niets van zijn expertise verloren'.

'Weet u wat ironisch is? Als Theo echt die rechtse griezel zou zijn, zoals links hem afschildert, dan was er vandaag geen zaak-Kucam. Ik zei eerst neen tegen die operatie, maar hij wou die mensen redden'.

'Uppercut voor de EU'

De Wever lijkt het goed te kunnen vinden met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A):

'Hij neemt mij serieus, en ik hem. Ik ben het ideologisch oneens met hem, maar ik vertrouw hem wel. Hij staat altijd ter beschikking. Dat is belangrijk voor een burgemeester. Als dat moet, kan ik hem om 23 uur bellen. Dat is andere koek dan zijn voorgangster, Maggie De Block (Open VLD), die ik nooit gehoord heb. Ik wil ook niet doen wat Bouchez (MR-voorzitter, red.) al weken doet: valse hoop geven en verwarring scheppen. Dat helpt niemand vooruit. Ik heb twee rode draden in deze crisis. De maatregelen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn én een wettelijke grondslag hebben. Het eerste zit goed, het tweede niet. Het kan niet zijn dat een minister met één pennentrek fundamentele vrijheden inperkt. Wij hebben daarom zelf een crisiswet geschreven. Die gaat binnenkort naar het parlement.'

De trage vaccinaties frustreren De Wever:

'Dit is een uppercut voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie.'

'Ook Vandenbroucke moet hier in eigen boezem kijken. Hij zei in november dat de vaccinaties zouden lopen als een trein. Zo niet, mochten we op hem schieten. Wel, waar is hij vandaag? Ik zie hem plots naar de deelstaten wijzen. Dat is flauw. Wij zijn klaar, maar we hebben geen vaccins.'

Wat met de contactopsporing in Vlaanderen?

'Dat is geen succesverhaal, neen.'

'Dit is niet de eerste zware fout van de Vlaamse regering in deze crisis. We delen in de klappen, dat is zo. We moeten dat kunnen toegeven. Je best doen, is soms niet genoeg. Maar is er één Europese regering die deze crisis perfect aanpakt? Zelfs voorbeeldlanden zoals Duitsland en Denemarken maken fouten. Deze crisis is ongezien, hè. De Vlaamse regering heeft vooral instrumenten voor de relance en zal zich daar moeten bewijzen. Dat zal ook lukken. Er is een sterke strategie en er is geld.'

'Naar het beeld van CSU'

De Wever zet een boom op over de toekomst van de Vlaamse politiek:

'Een breed centrumrechts blok, naar het beeld van CSU in Beieren, zou een fantastisch verhaal zijn. Dat betekent een conservatieve en economisch liberale gemeenschapspartij. Een meerderheid van de Vlamingen zou zich daarin thuis voelen. Ik vrees echter dat dat alleen maar kan in een confederaal land. Eerst moet de Belgische valsspelerij verdwijnen. Anders zullen CD&V en Open VLD daarover nooit willen nadenken. Daarna zal de samensmelting vanzelf gebeuren. Al die kiezers hebben zoveel gemeenschappelijk dat ze in één en dezelfde partij thuishoren.'

Besprak hij dat al met Joachim Coens, de voorzitter van CD&V?

'Uiteraard. Wij zijn logische partners, wij delen dezelfde conservatieve visie op de samenleving. Maar ik spreek ook met veel liberalen. Ik proef overal dezelfde frustratie: Vlaanderen is centrumrechts, maar krijgt een links beleid. Dat is geen gezonde situatie. En extreemrechts lacht ons uit in het gezicht.'

