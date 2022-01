Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wilde in 2017 over de PFOS-problematiek communiceren omdat 'Oosterweel ook een goed milieuproject zou kunnen zijn'.

Dat zei De Wever (N-VA) vrijdag in de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS.

Hij bevestigde dat hij vragende partij was om in 2017 te communiceren over de PFOS-problematiek op en rond de Oosterweelwerf. 'Niet omdat ik me zorgen maakte over de volksgezondheid, maar wel omdat ik er een politieke opportuniteit in zag. Oosterweel zou naast een mobiliteits- en leefbaarheidsproject ook een goed milieuproject kunnen zijn."

De Wever trachtte tijdens zijn hoorzitting met handen en voeten uit te leggen dat hij er in de herfst van 2017 van overtuigd was geraakt dat er geen humaan risico was ten gevolge van de PFOS-vervuiling. 'De administraties die bevoegd zijn om ons daarover te adviseren, hebben dat aangegeven op het politiek stuurcomité (van de Oosterweelverbinding, red.)', zei hij.

'Niemand met de vinger wijzen'

'Als ik de behoefte voelde om er toch over te communiceren, ging dat niet over gezondheid, maar over het milieu. Het leek mij een geweldige opportuniteit om te kunnen zeggen: kijk, we pakken daar met Oosterweel ook nog eens een historische vervuiling aan. Ook naar de groenen in Zwijndrecht toe leek dat de perfecte boodschap.'

De Wever betreurt dat er uiteindelijk niet tot communicatie is overgegaan, maar wil niemand met de vinger wijzen. 'Ik was daar niet bij, maar er is over gediscussieerd op de verschillende Vlaamse kabinetten', stelt hij. 'Ik heb dan de boodschap gekregen dat er gezien er geen humaan risico was men geen nodeloze vragen wilde creëren waarop op dat moment toch geen antwoorden waren.'

Dat zei De Wever (N-VA) vrijdag in de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS.Hij bevestigde dat hij vragende partij was om in 2017 te communiceren over de PFOS-problematiek op en rond de Oosterweelwerf. 'Niet omdat ik me zorgen maakte over de volksgezondheid, maar wel omdat ik er een politieke opportuniteit in zag. Oosterweel zou naast een mobiliteits- en leefbaarheidsproject ook een goed milieuproject kunnen zijn."De Wever trachtte tijdens zijn hoorzitting met handen en voeten uit te leggen dat hij er in de herfst van 2017 van overtuigd was geraakt dat er geen humaan risico was ten gevolge van de PFOS-vervuiling. 'De administraties die bevoegd zijn om ons daarover te adviseren, hebben dat aangegeven op het politiek stuurcomité (van de Oosterweelverbinding, red.)', zei hij.'Als ik de behoefte voelde om er toch over te communiceren, ging dat niet over gezondheid, maar over het milieu. Het leek mij een geweldige opportuniteit om te kunnen zeggen: kijk, we pakken daar met Oosterweel ook nog eens een historische vervuiling aan. Ook naar de groenen in Zwijndrecht toe leek dat de perfecte boodschap.' De Wever betreurt dat er uiteindelijk niet tot communicatie is overgegaan, maar wil niemand met de vinger wijzen. 'Ik was daar niet bij, maar er is over gediscussieerd op de verschillende Vlaamse kabinetten', stelt hij. 'Ik heb dan de boodschap gekregen dat er gezien er geen humaan risico was men geen nodeloze vragen wilde creëren waarop op dat moment toch geen antwoorden waren.'