Bart De Wever: 'Het is niet omdat puberteit betoogt, dat politieke antwoorden puberaal moet zijn'

Bart De Wever zegt dat hij begrip heeft voor het feit dat jongeren op straat komen om te protesteren. 'Ik bewonder de passie en het engagement bij de jongeren. De generatie die vaak het verwijt heeft gekregen dat ze zich voor niets engageerde, komt nu massaal op straat en dat is oké', aldus De Wever.

Maar de N-VA-voorzitter staat niet achter de spijbelacties. 'Spijbelen staat niet in mijn woordenboek. Ik heb dat nooit een goed idee gevonden', klinkt het. Zeker als de acties 'recurrent' worden, kunnen ze volgens De Wever 'een hypotheek leggen op de vorming van een generatie'.

Niet aanmoedigen

De Wever begrijpt daarom niet dat sommige politici de spijbelacties aanmoedigen. De politiek moet met 'volwassen en rationele antwoorden' komen.

'Het is aan de politiek om een volwassen antwoord te geven op het protest van jongeren en niet om jongeren achterna te lopen. Om het met een harde boutade te zeggen: het is niet omdat de puberteit betoogt dat de antwoorden puberaal moeten zijn.'

Als het van De Wever afhangt, moet de politiek onder meer het 'vooruitgangsgeloof' bij jongeren herstellen. 'Het is aan ons om te zeggen dat de toekomst er beter uitziet dan het verleden. We hebben het beter dan ooit tevoren, zelfs op ecologische vlak. De problemen die we hebben, moeten we oplossen. Dat moet ons antwoord zijn, niet meebetogen en applaudisseren voor de spijbelaars.'

Afgelopen zondag zei ook Antwerps schepen Jinnih Beels (SP.A) dat wat haar betreft de spijbelacties van Youth for Climate nu moeten stoppen en dat volwassenen ze niet mogen aanmoedigen. Uitspraken die voor wrevel binnen haar partij hebben gezorgd.

Geen ontvangst

Burgemeester De Wever is niet van plan de klimaatspijbelaars donderdag te ontvangen op het Antwerpse stadhuis. 'Er is geen ontvangst gevraagd. Om eerlijk te zijn, ik ontvang bijna nooit betogers. Meestal doe je dat om zelf in the picture te komen voor de camera's. Ik voel daar geen behoefte toe', aldus De Wever.

Hij voegt er wel aan toe dat hij de betogers op een ander moment en weg van alle camera's wil ontmoeten voor een open gesprek.

De achtste mars van de klimaatspijbelaars start om 9 uur aan het Operaplein. Aanvankelijk zou de mars doorgaan in Gent, maar vanwege praktische problemen is van locatie veranderd.