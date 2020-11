Antwerps burgemeester Bart De Wever is zaterdag herverkozen met 97 procent als voorzitter van de N-VA. Dat heeft de partij zaterdagmiddag bekend gemaakt. De Wever was de enige kandidaat.

In totaal werden er 19.916 geldige stemmen uitgebracht. Dat zijn er 4.633 meer ten opzichte van de vorige voorzittersverkiezingen: een absoluut record. 'Het grote stemmenaantal toont aan dat onze achterban zeer geëngageerd blijft', zegt partijsecretaris Louis Ide. Voorzitter Bart De Wever reageert tevreden: 'Ik zal niet ontkennen dat ik verheugd ben dat onze achterban mij na al die jaren blijft steunen. Ook de massale opkomst doet deugd. Het toont aan dat onze leden zich nog steeds betrokken voelen.'

Volgens de partijstatuten is een voorzitter gebonden aan het maximum van twee termijnen. Bart De Wever leidt N-VA al sinds 2004 en verkreeg dus al drie keer eerder een uitzondering. Daardoor kan hij aan een zesde mandaat beginnen. De Antwerpse burgemeester kan de partij nu runnen tot 2023. In 2004 nam Bart De Wever de fakkel over van Geert Bourgeois, die de partij in 2001 oprichtte na het uiteenvallen van de Volksunie (VU).

