De koopzondag, één dag voor de sluiting van de niet-essentiële winkels, kreeg zondag heel wat kritiek te verduren, van onder anderen Antwerps gouverneur Cathy Berx en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). In Antwerpen werden alvast geen grote incidenten gemeld. Burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever en N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover kaatsen de kritiek terug.

'Ik vind het cynisch en onbegrijpelijk', zei Cathy Berx vanmiddag aan VRT NWS. 'Ik kan maar enkel hopen dat het heel slecht weer wordt, dat het straks heel hard en lang begint te regenen, zodanig dat mensen hun plannen bijstellen.'

Berx had naar eigen zeggen wel contact met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de situatie, maar die besliste om de koopzondag te laten doorgaan. Hij riep zaterdag in een videoboodschap wel op om de regels goed te respecteren en waarschuwde ervoor dat de politie extra zal controleren.

'Hij heeft mij toegezegd dat er heel wat politie op de been zal zijn en dat er zal ingegrepen worden van zodra er te veel mensen samenkomen', zegt ook Berx. 'Dat is iets. Maar het zou veel beter zijn dat mensen gewoon niet naar de stad komen.'

Berx ziet de koopzondag trouwens als een soort evenement en evenementen zijn eigenlijk verboden, stelt ze. Berx roept de mensen expliciet op om niet meer naar de stad te komen om te gaan winkelen op de laatste dag dat dat nog kan vooraleer de niet-essentiële winkels moeten sluiten.

'Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren', zegt ze nog. 'Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen.'

Cathy Berx (archiefbeeld) © Belga Image

Viroloog Marc Van Ranst riep shoppers op om thuis te blijven.

Verbieden

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne riep in het middagnieuws op VTM op om niet naar winkelzondagen te trekken. Hij liet verstaan dat burgemeesters die wel degelijk kunnen verbieden. 'Bij ons in Kortrijk zijn er geen koopzondagen', aldus de liberale minister.

Van Quickenborne bevestigde ook dat wie zijn boete voor het overtreden voor de coronaregels niet betaalt, voor de rechtbank zal moeten verschijnen. 'Niemand zal ontsnappen aan vervolging.'

Wie een boete krijgt, kan die volgens hem ook gewoon beter betalen, want dat verschijnt de overtreding niet op je strafblad. In het andere geval, zal het kostenplaatje na een veroordeling door de rechter hoger oplopen én verschijnt het wel op je strafblad, luidde het.

Beschuldigingen

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover verdedigt burgemeester De Wever tegen de kritiek. Hij merkt op dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vrijdag nog akkoord ging om de maatregelen pas maandag te laten ingaan, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevoegd is om zelf voor het land op te treden.

Vandenbroucke en Verlinden, maar ook premier Alexander De Croo (Open VLD), lanceerden een oproep om niet te gaan shoppen. De Roover kaatst die bal nu terug. 'Dat vicepremier en minister van gezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag formeel beslist dat de nieuwe coronamaatregelen pas maandag ingaan en zaterdag in de media betreurt dat die niet zondag zijn ingegaan, wekt niet de indruk van veel standvastigheid', aldus De Roover.

Hij zegt dat de regering over alle instrumenten beschikt om die zondagsopening van winkels te verbieden. Volgens hem heeft het er alle schijn van dat de communicatie van Vandenbroucke en Verlinden dit weekend 'eerder gericht was op het proberen in diskrediet brengen van een burgemeester dan op het nastreven van het algemeen belang. Laat zeker in deze moeilijke tijden uw daden passen bij uw woorden en omgekeerd', besluit hij.

Peter De Roover (N-VA) © Belga Image

Ook De Wever zelf reageert op de beschuldigingen. 'Het ministerieel besluit om de winkels te sluiten was gisteravond klaar. Dit is afgekondigd om 11.36 uur vandaag. Dan waren de winkels net open', zei hij aan VRT NWS en hln.be. 'Als men dat vanmorgen vroeg had afgekondigd had men in heel het land de winkels kunnen sluiten en had men ook het grensoverschrijdend shoppen nog kunnen verbieden. Maar men heeft dat niet gedaan.'

Omdat er geen nationaal verbod was, had het volgens De Wever geen zin om de koopzondag te annuleren, omdat mensen naar andere steden zouden gaan.

En hij geeft aan dat hij aan gouverneur Berx had gezegd dat de politie zondag geen overrompeling verwachtte en dat hij zeer veel agenten zou mobiliseren om te handhaven. En desnoods de koopzondag stil te leggen. 'Ik had de indruk dat Berx daarmee kon leven', zegt hij.

Geen grote incidenten

De Antwerpse lokale politie is de hele dag massaal aanwezig geweest in de winkelstraten. Op de sluiting - vanwege de drukte - van de Action Stadsfeestzaal na, werden er geen grote incidenten meer gemeld.

Onder meer op de Meir stonden er bij verschillende winkels wel wachtrijen buiten, onder meer bij Primark en Kruidvat was dat het geval, maar over het algemeen werden de afstandsregels goed gerespecteerd. Er waren ook opvallend veel politiepatrouilles, die geen grote tussenkomsten zouden hebben moeten doen maar wel af en toe passanten aanspoorden om meer afstand te houden. Ook in de winkels zelf viel de drukte mee, stelde Belga ter plaatse vast.

