Partijvoorzitters Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) zullen hun preformatie-opdracht maandag terug aan de koning geven. Dat meldt de openbare omroep en wordt bevestigd aan Knack. Naar verluidt zullen beide heren de koning voorstellen om de groenen en liberalen aan zet te laten komen.

Eerder op de dag zaten Magnette en De Wever samen met de liberale voorzitters George-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD). De vergadering, die niet langer dan een uur duurde, verliep moeilijk, valt na afloop te noteren.

De preformateurs hebben nog geen coalitiekeuze gemaakt, is te horen in liberale hoek. Ze toonden ook geen inhoudelijke onderhandelingsmarge en de economische en communautaire bezwaren van de liberalen blijven groot. De groene partijen hebben vrijdagmiddag nog steeds geen uitnodiging gekregen van De Wever en Magnette.

De liberalen stuurden donderdag samen met de groene partijen een mededeling uit waarin ze vragen niet langer tegen elkaar te worden uitgespeeld. Ze willen een duidelijke coalitiekeuze van De Wever en Magnette. Vanuit de 'bubbel van vijf' - PS, N-VA, SP.A, CD&V en cdH - werd gepikeerd gereageerd op die vlucht vooruit.

CD&V-voorzitter Coens: 'Spijtig'

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert teleurgesteld, maar hij wil niet op de zaken vooruitlopen.Na afloop van het gesprek met de liberalen vanmorgen had hij van de preformateurs de boodschap gekregen dat het gesprek 'niet goed verlopen is'.

'Natuurlijk vind ik dat spijtig', zegt de CD&V'er in een korte reactie aan Belga. 'De bedoeling was natuurlijk dat deze missie zou slagen.' Meer wil Coens voorlopig niet kwijt, ook niet over een mogelijke opdracht voor liberalen of groenen. 'Laat ons even afwachten, maandag gaan de preformateurs langs bij de koning.'

Formatie: lees meer

Dave Sinardet: 'Bart De Wever heeft een inschattingsfout gemaakt'

Analyse Ewald Pironet: 'Uit pure financiële noodzaak is de PS nu bereid om een akkoord te maken met de N-VA'

Opinie Bert Bultinck: 'Een nieuwe staatshervorming? Alleen als die voor minder geknoei kan zorgen'

Eerder op de dag zaten Magnette en De Wever samen met de liberale voorzitters George-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD). De vergadering, die niet langer dan een uur duurde, verliep moeilijk, valt na afloop te noteren. De preformateurs hebben nog geen coalitiekeuze gemaakt, is te horen in liberale hoek. Ze toonden ook geen inhoudelijke onderhandelingsmarge en de economische en communautaire bezwaren van de liberalen blijven groot. De groene partijen hebben vrijdagmiddag nog steeds geen uitnodiging gekregen van De Wever en Magnette.De liberalen stuurden donderdag samen met de groene partijen een mededeling uit waarin ze vragen niet langer tegen elkaar te worden uitgespeeld. Ze willen een duidelijke coalitiekeuze van De Wever en Magnette. Vanuit de 'bubbel van vijf' - PS, N-VA, SP.A, CD&V en cdH - werd gepikeerd gereageerd op die vlucht vooruit.CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert teleurgesteld, maar hij wil niet op de zaken vooruitlopen.Na afloop van het gesprek met de liberalen vanmorgen had hij van de preformateurs de boodschap gekregen dat het gesprek 'niet goed verlopen is'. 'Natuurlijk vind ik dat spijtig', zegt de CD&V'er in een korte reactie aan Belga. 'De bedoeling was natuurlijk dat deze missie zou slagen.' Meer wil Coens voorlopig niet kwijt, ook niet over een mogelijke opdracht voor liberalen of groenen. 'Laat ons even afwachten, maandag gaan de preformateurs langs bij de koning.'