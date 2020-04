Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is kritisch voor de federale regels rond de handhaving van de coronamaatregelen, maar hij wil op dit moment geen oppositie voeren. 'Dat zou zeer zuur overkomen.'

In Antwerpen werden het afgelopen weekend 300 boetes uitgeschreven. De stad 'focust alleen op de essentie' van het ministerieel besluit van de federale regering rond de handhaving van de coronamaatregelen, 'samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen', aldus De Wever in De Ochtend op Radio 1. 'In een grote stad moet je rekening houden met de context, er zijn veel grote gezinnen die naar buiten willen komen, veel ouderen, veel mensen in eenzaamheid, veel mensen met angst om hun inkomen te verliezen. Draconisch handhaven heeft in deze context geen zin', vindt de burgemeester. De politie vragen om mensen die even op een bankje zitten te verbaliseren, of mensen in supermarkten te vragen naar hun domicilieadres, wil De Wever niet.

De N-VA-voorzitter is kritisch voor de federale regels rond de handhaving van de coronamaatregelen. Zo kunnen steden en gemeenten nu GAS-boetes uitschrijven, maar zijn die niet van toepassing op minderjarigen en kost het de overtreder sowieso 250 euro. 'Het goede aan GAS is nu net dat je kunt variëren. Voor sommige inbreuken is 250 euro gewoon veel te hoog', vindt De Wever. 'We gaan er dus op vooruit, maar in handhaving kan ik niet zeggen dat het een geweldig parcours geweest is tot nu toe.'

De N-VA steunt de volmachten van de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès, samen met negen andere partijen. Oppositie voeren wil De Wever op dit moment niet. 'Dat heeft geen enkele zin, dat zou zeer zuur overkomen. We gaan de maatregelen nu uitvoeren zo goed als we kunnen. De afrekening van de regering zal voor na de crisis zijn.' De N-VA-voorzitter verwees onder meer naar de tekorten aan medisch beschermingsmateriaal. 'Ik kan mij iets voorstellen bij de oproep naar een onderzoekscommissie daarover', klonk het.

Tot slot benadrukte De Wever dat de regeringen nu snel met een exitstrategie op de proppen moeten komen. 'We moeten een strategisch relanceplan hebben, gekoppeld aan de afbouw van de maatregelen. Dat ontbreekt en dat is zorgwekkend. Als we niet opletten, zal een hele generatie gebukt gaan onder wat er nu gebeurt.'

