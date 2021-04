Bart De Wever: 'Blunder om scholen te sluiten'

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever vindt het een 'ongelofelijke blunder' om de scholen te sluiten, na wat zich afgelopen week heeft afgespeeld in het Ter Kamerenbos in Brussel. Dat heeft hij zondag gezegd in VTM NIEUWS.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













'Als ik de beelden van afgelopen week zie, vind ik het een ongelofelijke blunder om de scholen te sluiten', zei De Wever. Volgens hem komen jongeren daardoor op straat, vormen ze samenscholingen en gaan ze feesten. 'We hebben zeker perspectief nodig. Jongeren geloven ook niets meer', zei hij. De N-VA-voorzitter haalde ook nog uit naar premier Alexander De Croo (Open VLD), die volgens De Wever angst creëert. De Antwerpse burgemeester herhaalde ook nog eens het pleidooi om de terrassen te openen. In beeld: aprilvisfestival wordt veldslag 'Als ik de beelden van afgelopen week zie, vind ik het een ongelofelijke blunder om de scholen te sluiten', zei De Wever. Volgens hem komen jongeren daardoor op straat, vormen ze samenscholingen en gaan ze feesten. 'We hebben zeker perspectief nodig. Jongeren geloven ook niets meer', zei hij. De N-VA-voorzitter haalde ook nog uit naar premier Alexander De Croo (Open VLD), die volgens De Wever angst creëert. De Antwerpse burgemeester herhaalde ook nog eens het pleidooi om de terrassen te openen.