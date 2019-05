In de laatste rechte lijn naar de verkiezingen zat het er zaterdagavond bovenarms op tussen Bart De Wever en Tom Van Grieken, respectievelijk de voorzitters van N-VA en Vlaams Belang. De Wever noemde Van Grieken een 'paljas', tot woede van laatstgenoemde.

Dat gebeurde tijdens het laatste voorzittersdebat van VTM Nieuws. Terwijl SP.A-voorzitter John Crombez in de microfoon spreekt, is te horen hoe De Wever Van Grieken 'paljas' noemt. Van Grieken ging er niet meteen op door, maar uitte later zijn ongenoegen via Twitter:

Hier is meer dan één grens overschreden. BDW vergelijkt Vaams Belangers met een stuk stront. Voorzitter live uitschelden voor ‘paljas’. Maar vooral: een dood gezin in onze schoenen schuiven, dát is echt de druppel. Dit. Is. Schaamteloos. #OprechtKwaad #NotSorry — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) May 25, 2019

Van Grieken verwijst ook naar een andere uitspraak van De Wever, die de partij Vlaams Belang had vergeleken met 'iemand die elke dag een drol in een krant rolt, ze voor uw deur in brand steekt, aanbelt en wegloopt'.

Spijt

Eerder deze week had De Wever Groen ook 'een prulpartij' genoemd. Uitspraken waar hij nu spijt van heeft, zo zei hij vanochtend aan VTM. Al vindt hij dat een en ander uit de context wordt getrokken.

'Je moet veel incasseren in een campagne. Mijn natuur is dan om er af en toe ook uit te delen. Maar sommige dingen worden echt uit de context getrokken. Dat is ook niet zo fijn. Op het einde van die campagnes maakt men van alles iets grof, ook al was het echt niet zo. Maar oorspronkelijke woorden gaan verloren.'

De Wever erkent wel zijn fout. 'Prulpartij, zoiets moet je niet zeggen. Je zegt dat in the heat of the moment. Je hebt daar altijd spijt van achteraf. Maar bon, je moet ook heel veel incasseren hé'.