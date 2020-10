N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt de beslissing om de restaurants te sluiten 'moeilijk te vatten en moeilijk te begrijpen'.

De Wever zei zondagvoormiddag bij de start van de Ronde van Vlaanderen aan de Antwerpse regionale zender atv de sluiting van de cafés en feestzalen te begrijpen, maar stelt zich vragen bij de beslissing dat ook de restaurants dicht moeten.

Nochtans zit partijgenoot Jan Jambon als Vlaams minister-president mee in het Overlegcomité, waar de knoop vrijdag werd doorgehakt. 'Er moeten compromissen gesloten worden in het Overlegcomité, maar dat begrijp ik niet', aldus De Wever. 'Ik heb de indruk dat alle restaurants hier in Antwerpen het goed deden. Die mensen hebben geïnvesteerd, worden nu in twee dagen drooggelegd, ze hebben nog voorraden', zei de N-VA-voorzitter.

Vrijdag had ook Vlaams N-VA-minister Zuhal Demir kritiek op de beslissing van het overlegcomité. 'Een nieuwe uppercut voor onze Vlaamse toeristische sector en horeca. Ik krijg dit niet uitgelegd', schreef ze op Twitter.

Een nieuwe uppercut voor onze Vlaamse toeristische sector en horeca. Ik krijg dit niet uitgelegd. — Zuhal Demir (@Zu_Demir) October 16, 2020

'Jambon had geen mandaat in het Overlegcomité'

Ook Vlaams minister Ben Weyts was tegen een sluiting van de horeca. 'Doordat er geen eensgezindheid was binnen de Vlaamse regering, had minister-president Jan Jambon geen mandaat in het Overlegcomité', zei hij in het VTM Nieuws.

De onenigheid over de sluiting van de horeca zorgt volgens Weyts niet voor spanningen binnen de Vlaamse regering. Hij begrijpt dat ministers kijken naar hun moederpartij en het standpunt in andere regeringen, 'maar hopelijk is bij hen ook begrip voor onze standpunten'.

De N-VA'er zei ook niet te begrijpen dat er vooraf niet overlegd is met de betrokken sectoren, zoals de Vlaamse regering dat onder meer met de sport- of de onderwijssector heeft gedaan. 'Het is beter dat ze zelf het mes vasthouden en kijken waar er kan gesneden worden', aldus Weyts. Hij vond het 'zeer opmerkelijk' dat de coronacijfers erg verschillen aan de beide kanten van de taalgrens, 'maar we moeten niet voor onze beurt praten', gezien de evolutie die ook in Vlaanderen te zien is.

