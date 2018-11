Bart De Valck neemt ontslag als voorzitter van Vlaamse Volksbeweging: 'Het mag wat energieker'

Bart De Valck is niet langer de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), zo meldt hij zelf op zijn persoonlijke Facebookpagina. 'Tijd voor wat anders,' klinkt het. De Valck, in het verleden ook voorzitter van het Taal Aktie Komitee, stond sinds 2013 aan het roer van de Vlaamsgezinde drukkingsgroep, maar was al geruime tijd ontevreden met de trage en logge gang van zaken binnen de beweging, die hij ook wel eens 'de Bond Beter Leefmilieu van de Vlaamse onafhankelijkheid' had genoemd.

