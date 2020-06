In gesprek met De Zondaghaalt Barbara Pas, leading lady van het Vlaams Belang, flink uit naar de volmachtenregering en de fouten die zijn gemaakt in de reactie op de coronacrisis. 'Dit land heeft geblunderd. Guust Flater is er niets tegen.'

Bovenal laat de coronacrisis volgens Barbara Pas, van wiens hand dinsdag Het Coronablunderboek verschijnt, zien dat de politieke structuur van België niet werkt. 'Is het geen waanzin om dit land ten koste van alles in stand te houden? (op dreef) U vroeg daarnet welke lessen ik trek uit deze crisis. Dit is misschien mijn grootste les: dat de politiek alles doet voor zelfbehoud en eigenbelang. Deze regering heeft misbruik gemaakt van een gezondheidscrisis om zichzelf in het zadel te houden. (feller) Daar heb ik mij vreselijk aan gestoord. Het doel was duidelijk: een Vivaldi-coalitie tot stand brengen. Dat dat niet lukt, komt door de strubbelingen aan Franstalige kant. Niet door de Vlaamse partijen.'

Bovendien vindt Pas dat minister Maggie De Block (Open VLD) af moet treden. 'Maggie De Block (Open VLD) heeft deze crisis veel te lang afgedaan als een griepje. Ik was sneller overtuigd van de ernst dan zij, en ik ben geen arts. Dat zegt iets. (feller) Zij heeft bovendien de bevolking wijsgemaakt dat mondmaskers niet helpen. Dat is liegen. ... Een minister die liegt, moet ontslag nemen.'3

Pas laat zich ook nog uit over de antiracismeprotesten. 'All lives matter. Ik ga dat onderscheid niet maken. Ik heb vooral de indruk dat de polarisatie groter wordt. Vorige zondag zijn er 239 mensen opgepakt. Dat zijn geen enkelingen, hé. Dat heeft niets te maken met de vraag naar gelijke rechten. (feller) Het stoort mij dat een Amerikaans incident naar hier geïmporteerd wordt. Waarom komen die mensen op straat?'

Lees het volledige interview met Barbara Pas in De Zondag.

