Het noodweer heeft in ons land al 27 mensenlevens geëist. Ruim honderd mensen blijven vermist.

Het aantal bevestigde overleden personen is opgelopen tot 27, meldt het Nationaal Crisiscentrum zaterdagavond. Het Crisiscentrum liet eerder op de dag al verstaan dat het dodental de komende uren en dagen nog zou oplopen.

103 mensen zijn nog steeds vermist. Dat komt mogelijk doordat mensen hun telefoon kwijt zijn, of die niet kunnen opladen. Anderen werden in het ziekenhuis opgenomen zonder identiteitspapieren, of hebben nog niet de mogelijkheid gehad om contact op te nemen met familieleden.

Daarom roept het Crisiscentrum iedereen die zijn familie of vrienden nog niet heeft kunnen contacteren op om dit aan de hulpdiensten te melden. Wie informatie zoekt over een familielid of vriend, kan terecht bij de lokale politiezone die alle informatie over vermiste personen verzamelt.

Voor praktische vragen kan iedereen terecht op het gratis informatienummer 1771.

De Croo en von der Leyen bezoeken Rochefort en Pepinster

Premier Alexander De Croo heeft zaterdagochtend om 10 uur een bezoek gebracht aan Rochefort, een stad in Namen die fel te lijden heeft onder de wateroverlast. Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, vicepremier Pierre-Yves Dermagne en de plaatsvervangend burgemeester van Rochefort Corine Mullens kwamen kijken. De Croo en von der Leyen spraken er onder meer met de hulpdiensten.

In de namiddag trok de premier, samen met commissievoorzitter Ursula von der Leyen, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet, eurocommissaris Didier Reynders en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden naar Pepinster, een van de zwaarst getroffen gemeenten na de overstromingen van de voorbije dagen.

Premier Alexander De Croo, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en vicepremier Pierre-Yves Dermagne op bezoek in Rochefort © belga

Rode Kruis roept vrijwilligers op om nog niet ter plaatse te komen

Het Rode Kruis activeerde vrijdag het platform 'Helpen Helpt', dat bij het begin van de coronacrisis was opgezet om de eigen medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen. Net als toen is de respons bij de bevolking groot. Zaterdagochtend hadden zich al 4.580 mensen aangemeld om te helpen in de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door het noodweer. De vrijwilligers kunnen nog niet meteen aan de slag, benadrukt woordvoerder Jan Poté.

'We zijn samen met het Crisiscentrum bezig om de noden in kaart te brengen. Wanneer dat gebeurd is, kunnen we een inschatting maken van het aantal mensen dat we nodig hebben. Vrijwilligers krijgen dan een bericht en een tijdsslot om te komen helpen.'

Rode Kruis Vlaanderen biedt zaterdag steun door de Waalse collega's bij te staan, het informatienummer 1771 te bemannen en evacuaties en opvang voor slachtoffers te organiseren. Via de website van het Rode Kruis kunnen steden en gemeenten ook vragen om hulp stellen. 'Die vragen gaan waarschijnlijk pas binnenkomen wanneer het water meer gezakt is', verwacht Poté.

Wie de komende dagen en weken wil helpen om onder meer op te ruimen, kan zich aanmelden op rodekruis.be/helpenhelpt. Voor wie financiële steun wil bieden aan de slachtoffers kan een gift storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis: BE70 0000 0000 2525.

Waterpeil daalt, maar tekort aan drinkwater en problemen met elektriciteit

Terwijl de hulpdiensten de hele dag druk in de weer blijven, stabiliseert of daalt het waterpeil in Wallonië. De risico's op overstromingen en wateroverlast waren het grootst voor de rivieren Gete, Mehaigne, Maas, Viroin, Eau Blanche, Eau d'Heure, Lesse, Lhomme, Ourthe, Amblève, Vesder en Our.

In Luik zijn de acties om mensen te redden bijna afgelopen. Het redden van dieren en verschillende technische operaties op het terrein vergen nu veel inspanningen.

In Luxemburg zijn er zaterdag nog steeds problemen met het elektriciteitsnetwerk en het drinkwater. De gemeenten helpen bij het verspreiden van drinkwater.

In Namen stabiliseert de toestand zich terwijl het waterpeil daalt. De gemeenten zoeken onderdak voor de getroffen inwoners en delen drinkwater uit. Ook daar zijn er nog steeds problemen op het elektriciteits- en telefoonnetwerk.

In Waals-Brabant blijft de toestand kritiek in Waver en Tubize, maar het waterpeil is er wel aan het dalen. In Henegouwen staat er nog veel water, maar de toestand blijft er stabiel.

Het peil van de Maas in Limburg daalt langzaam. In Maaseik is de dijk niet doorgebroken. Inspanning om de dijk te verhogen hebben blijkbaar geloond.

Pepinster, in de provincie Luik, vrijdag 16 juli © Belga

In Vlaams-Brabant zijn er pijnpunten in Rotselaar en Zoutleeuw. In Rotselaar wordt een tiental huizen bedreigd door Winge en Grote Losting; het Demerbekken is op een kritiek punt. Voorts zijn Boortmeerbeek en Kampenhout aandachtspunten. Het peil van de Kleine Gete zakt in Orsmaal en Linter, maar er is nog steeds kritieke wateroverlast.

Meer dan 130 doden in Duitsland

Intussen hebben de overstromingen in Duitsland al aan 133 mensen het leven gekost, blijkt zaterdag na een nieuwe balans uit de zwaarst getroffen Duitse regio.

In de Duitse Landkreis (dat is de regionale bestuurseenheid boven gemeente) Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, is het aantal dodelijke slachtoffers van de overstromingen opgelopen tot 90, meldt de politie zaterdag.

Het aantal doden kan nog oplopen, want er zijn nog altijd mensen vermist. In Ahrweiler bevindt zich onder meer de zwaar getroffen plaats Schuld, waar huizen zijn verwoest door het hoge water.

Vrijdag had de deelstaat 63 doden bevestigd. In de andere zwaar getroffen Duitse deelstaat, Noordrijn-Westfalen, werden tot nu toe 43 doden geteld na het noodweer. Dat brengt de voorlopige balans in Duitsland dus op zeker 133 dodelijke slachtoffers.

Namen, vrijdag 16 juli © Belga

