Een avondklok van 23 uur tot 6 uur. Dat was het voorstel van de Risk Management Group. Het haalde de eindmeet niet, onder meer door bezwaren van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De verlenging van de coronamaatregelen tot en met 19 april. Dat was de voornaamste uitkomst van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag. Die vergadering, bestaande uit wetenschappers, de federale regering en de gewestelijke minister-presidenten, staat nu al wekenlang in het middelpunt van de belangstelling. De ingrepen die er worden beslist, hebben een grote impact op ons dagelijks leven.

Op die vergadering lag afgelopen vrijdag ook de invoering van een avondklok op tafel. Dat blijkt uit verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in de Franstalige krant Le Soir. De Risk Management Group (RMG), die voornamelijk uit gezondheidsexperts bestaat, stelde de maatregel voor. Concreet zou de avondklok gelden van 23 uur tot 6 uur. Alle niet-essentiële verplaatsingen zouden tussen die uren in de ban worden gedaan. De hond uitlaten zou bijvoorbeeld uit den boze zijn.

In Le Soir zegt De Crem dat hij tegen de maatregel gekant is. 'Tijdens de nacht is het moeilijk om een efficiënte controle te organiseren. Bovendien is het een vrijheidsbeperking die simpelweg niet te rechtvaardigen valt.' Naar verluidt waren alle ministers het daarmee eens.

Binnen de politieke wereld suggereerde Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever al eens een avondklok. Op 16 maart vroeg De Wever de federale regering om een uitgaansverbod vanaf 22 uur.

Een avondklok zou restrictiever zijn dan de maatregelen die vandaag gelden. Fysieke activiteiten in de buitenlucht zijn nu toegestaan, ongeacht het tijdstip. Wandelen, joggen of fietsen is dus toegelaten. Dat zou niet meer het geval zijn tijdens de uren wanneer de avondklok geldt. De ministers zouden die beperking onnodig hebben geacht, zo klinkt het binnen de regering.

Er geldt vandaag wel een samenscholingsverbod voor bijeenkomsten van meer dan twee mensen. Enkel gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen tegelijkertijd de woning verlaten.

Compromis

De dynamiek waarbij wetenschappers een voorstel formuleren en er nadien een compromis wordt gevonden met de politieke wereld doet denken aan het sluiten van de scholen. De experts koesterden de voorkeur om de scholen open te houden, zodat de kinderen zouden kunnen bijdragen aan de zogenaamde groepsimmuniteit. Besmette kinderen zouden zo antistoffen aanmaken en beter bestand zijn tegen het virus.

De politici, vooral die in Franstalig België, wilden de scholen echter dicht. Een grote factor daarin was de beslissing van buurland Frankrijk om de kinderen thuis te houden. De Vlaamse regering was daar niet voor te vinden. Zo belandde men op het compromis om de scholen en crèches open te houden voor zij die weinig andere opties hebben, zoals kinderen van zorgpersoneel.

