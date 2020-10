In Waals-Brabant en Luxemburg wordt vanwege de coronacrisis een avondklok ingevoerd. Dat hebben de provincies maandagavond gemeld. De maatregel gaat in vanaf dinsdag 13 oktober om middernacht.

In beide provincies zal de avondklok twee weken lang gelden van 1 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends. Alleen verplaatsingen voor dringende medische hulp, voor bijstand aan kwetsbare personen, om zich van en naar het werk te begeven, in het kader van een buitenlandse reis of omwille van overmacht, zullen nog toegestaan zijn.

De beslissing werd genomen in overleg met de gemeenten. In de Waalse provincies moeten burgers ouder dan 12 jaar steeds in het bezit zijn van een mondmasker en het masker dragen in wachtrijen, in openbare gebouwen en op begraafplaatsen tijdens begrafenissen en tijdens de periode van Allerheiligen (30 oktober tot 3 november).

Halloween

In Waals-Brabant wordt ook elke activiteit verboden waarbij van deur tot deur gegaan wordt. Die maatregel is gericht op Halloween. Daarnaast zal er niet meer gedronken of gegeten mogen worden op brocantes, markten en plaatsen waar het mondmasker verplicht is. De kantines van sportclubs zullen in Waals-Brabant geen alcohol meer mogen schenken en moeten een half uur na de laatste sportactiviteit gesloten worden. Kleedkamers van sportclubs worden gesloten, behalve bij zwembaden. Gemeenten mogen hierop wel zelf nog uitzonderingen toekennen.

'We zijn ons ervan bewust dat we onze activiteiten en sociaal leven maximaal moeten behouden', zegt de gouverneur van Waals-Brabant, Gilles Mahieu. 'Sommige maatregelen zijn zwaar, maar geproportioneerd en noodzakelijk om de verspreiding van het virus te beperken. Met deze maatregelen kunnen alle sectoren aan de slag blijven.'

Luxemburg

De gouverneur van de provincie Luxemburg wijst erop dat de coronacijfers de verkeerde kant blijven uitgaan en dat zijn provincie momenteel het hoogste reproductiegetal kent (1,912). Het aantal bevestigde gevallen is in Luxemburg tussen de week van 25 september en die van 2 oktober met 172 procent toegenomen. Het aantal besmettingen verdubbelt momenteel elke vijf dagen.

'Alle mensen die samenkomen, soms in grote aantallen en zonder beschermingsmaatregelen, dragen bij aan de verspreiding van het virus, dat een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid en onze samenleving', aldus de gouverneur van Luxemburg, Olivier Schmitz. (Belga)

