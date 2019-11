Stoffel Vandoorne lijkt zijn tegenvallende passage in de formule 1 te boven gekomen. De West-Vlaming snijdt met Mercedes een nieuw hoofdstuk aan in de formule E: een elektrisch kampioenschap met futuristische bolides die klinken als een tandartsboor.

Nee, dat avontuur in de formule 1 is anders gelopen dan hij had gehoopt. Stoffel Vandoorne had met indrukwekkende adelbrieven zijn intrede gemaakt in de koninginnenklasse van de autosport. In de jeugdreeksen was de Kortrijkzaan onoverwinnelijk. Mc Laren sluisde hem binnen in zijn Young Driver Programme: een uitgekiend pad om jonge talenten zonder rijke ouders te lanceren in de F1. Lewis Hamilton, kersvers zesvoudig wereldkampioen, is via dat programma naar de top geklommen, bij Vandoorne is het niet gelukt. Net toen hij zijn debuut maakte, klapte Mc- Laren in elkaar. Het Britse topteam, een van de rijkste en meest bekroonde ter wereld, ging aan het krabbelen als nooit tevoren. In 2017 eindigde het zowaar als voorlaatste in het constructeurskampioenschap. Het was een blamage, en Vandoorne deelde in de klappen: eind 2018 kreeg hij geen nieuw contract.

