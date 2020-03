Thomas Siffer is auteur. Hij verruilde Vlaanderen voor Puglia, waar hij onder meer olijfolie produceert. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 18 minuten en 5 seconden nodig.

Hoe gaat het met u?

...

Hoe gaat het met u? Ik ben kerngezond. En gelukkig. Gisteren heb ik mijn vrouw het manuscript laten lezen van mijn tweede roman, Kajuitkoorts. Ik hoorde haar huilen met luide uithalen, omdat ze het zo ontroerend vond. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Alleen met mijn vrouw. Maakt het coronavirus u bang? Ik vrees dat ik een defect heb: angst en jaloezie zijn twee gevoelens die ze bij mij zijn vergeten te installeren. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Ja, sinds Donald Trump het woord 'Chinavirus' in de mond heeft genomen. Hij is zo de aandacht van zichzelf aan het verleggen naar een externe vijand. Uitermate angstwekkend. Kent u iemand die besmet is met het virus? De zoon van een vriendin is ziek geworden na een skireis in Italië. En in ons superkleine dorpje in de hak van de laars is er nu ook een eerste zieke. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Voorbeeldig. Maar mijn schoondochter, die hoogzwanger is, maakt zich zorgen: waarom gedragen zo veel mensen zich als randdebielen? Doet u iets bijzonders voor uw buren? Ik heb geen buren. Maar ik probeer een plan te bedenken om met onze olijfoliebusiness de vele getroffenen uit het dorp te helpen. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Fleabag, Killing Eve, Bojack Horseman, The New Pope, Black Mirror. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Net voor deze crisis uitbrak, organiseerden we een schijversresidentie voor drie auteurs. Een van hen was Mira Feticu, een Roemeense die in het Nederlands schrijft over de waanzin van het leven. Een absolute aanrader. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Afgelopen zomer ben ik gaan zeilen met Koen Fillet. Dat leek wel een podcast van tien dagen. Als hij even goed is op de radio als in het echt, raad ik iedereen de podcast van Interne keuken aan. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? We eten gezond en vegetarisch - nu vooral de wilde asperges die ik pluk op ons verlaten domein. En ik maak dagelijks twee lange wandelingen met de honden. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Ik ben niet zo'n fan. Maar het zou me sowieso weinig kunnen schelen of ik win of verlies. Er schuilt veel schoonheid in falen. Durft u nog te kussen? Mijn vrouw is pas geopereerd aan haar knie, in een ziekenhuis in Noord-Italië. Toen ik haar terugzag, wilde ik onmiddellijk kussen, maar zij mocht haar mondmasker niet afnemen. Dus moesten we wachten tot in de auto. Ik voelde me weer een jongen van zestien. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ik praat altijd veel met onze honden. Vooral met Boa, die me beter begrijpt dan eender welke wetenschapper ooit zou kunnen vaststellen. Hoe houdt u contact met uw ouders? Op dezelfde manier als voor de crisis. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Sinds ik aandelen kocht van Lernout & Hauspie ben ik daarmee gestopt. Maar ik ben wel zeer veel geld aan het verliezen door deze crisis, net als de rest van de toeristische industrie. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Het klinkt ironisch, maar een van mijn laatste grote dromen was om me eens te laten insneeuwen in de bergen. We hebben daarvoor een refuge gekocht in de Alpen, Val di Togno. Boezemt de toekomst u angst in? Nee. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Als je ziet hoe de Vlamingen sneller dan hun regering riepen om een lockdown en hoe positief de Italianen reageren op draconische maatregelen, ziet het er goed uit voor een radicale aanpak van de klimaatcrisis.