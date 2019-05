Op verschillende niveaus vinden woensdag audiënties en gesprekken plaats met het oog op de vorming van de volgende regeringen.

Koning Filip ontvangt rond deze tijd cdH-voorzitter Maxime Prévot. Om 09.30 uur mag MR-voorzitter Charles Michel opnieuw langskomen. Het is afwachten of Vlaams Belang ook een uitnodiging in de bus krijgt. Voorzitter Tom Van Grieken heeft er woensdagmorgen alleszins nog geen ontvangen. Op Vlaams niveau zet ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn gesprekken voort. Om 10.00 uur ontvangt hij Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in het Vlaams parlement. Een uur later is het de beurt aan CD&V-voorzitter Wouter Beke en op de middag komt Van Grieken langs. Om 13.00 uur ziet hij zijn partijgenoten en ondervoorzitters Lorin Parys en Cieltje Vanachter.

In Franstalig België starten PS-kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort de gesprekken met het oog op de vorming van een Brusselse regering. Om 11 uur ontvangen ze Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi en om 15.00 uur praten ze met Brussels MR-voorzitter Didier Reynders. En ook in Wallonië schiet de PS woensdag uit de startblokken. Elio Di Rupo en Paul Magnette krijgen tussen 12.00 en 14.00 uur MR-voorzitter Michel op bezoek in het Waals parlement in Namen. Tussen 15.00 en 17.00 uur is het de beurt aan Ecolo-voorzitters Khattabi en Jean-Marc Nollet.