Oudste zus Olivia is gestopt en haar drie broers beleven een moeilijk seizoen. De Borlées zijn nog altijd de vaandeldragers van de Belgische atletiek, maar het gezin staat voor een keerpunt. 'Stoppen na Tokio? Niet als ik me nog goed voel.'

'Weet je wat ik een raar misverstand vind? De perceptie dat de Borlées strevers zijn. Humorloze fanaten. Is het omdat vader zo ernstig overkomt bij de journalisten? ( lacht) Het tegendeel is waar: onze kracht zit juist in hoe relaxed wij zijn. No stress! Een Borlée krijg je niet snel nerveus.' Zo omschrijft oudste dochter Olivia de bijzondere sportdynastie Borlée. Vier profatleten in één gezin met nog een vijfde onderweg, gecoacht door hun vader: het blijft uitzonderlijk. In de Belgische sport komt alleen de familie Hazard in de buurt. 'Wij zijn niet in een normaal gezin geboren, maar anderzijds was het ook niet ons lot om prof te worden', vertelt Olivia. 'Onze ouders hielden ons voor: ga voor waar je van houdt. Met alle passie die je in je hebt. En wij wilden toevallig allemaal lopen.'

...