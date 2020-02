De 21-jarige asielzoekster van Somalische afkomst die zaterdag kort voor middernacht om het leven kwam aan het opvangcentrum De Bark in Heusden-Zolder, is het slachtoffer van feiten van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Dat lieten de lokale politie Heusden-Zolder en het parket van Limburg dinsdag weten. Aanvankelijk werd gedacht aan een aanrijding met vluchtmisdrijf, maar camerabeelden en de vaststellingen van de autopsie wierpen een ander licht op de zaak.

Na het aantreffen van het levenloze lichaam van de vrouw op de Kapelstraat startte de lokale politie Heusden-Zolder een onderzoek. Een getuige, die aanvankelijk ondervraagd werd, is nu door de recherche van politie Heusden-Zolder gearresteerd en als verdachte verhoord.

Het parket heeft maandag een onderzoeksrechter gevat voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. 'Daar waar eerst vermoed werd dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf zou gaan, wordt dit nu tegengesproken door bijkomend onderzoek. Uit onder meer het nazicht van camerabeelden en uit de medisch-forensische vaststellingen van de autopsie zou blijken dat het slachtoffer na een incident met het voertuig om het leven is gekomen', aldus Pieter Strauven, persmagistraat van het parket van Limburg.

De vrouw zou dus opzettelijk zijn aangereden, toen ze te voet naar het asielcentrum op weg was.

