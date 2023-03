Asielzoekers niet van plan om overheidsgebouw in Brussel zomaar te verlaten

De 70-tal asielzoekers die sinds zondag 12 maart het gebouw van de federale overheid bezetten in de buurt van het Brusselse Noordstation willen er niet weg, zolang er geen echte oplossing is voor hen. Dat hebben ze gezegd één dag voor de vrederechter een uitspraak zal doen over de bezetting van de toekomstige kantoren van het nationaal crisiscentrum.

Voor het eerst heeft de pers het gelijkvloers van het gebouw aan de Koning Albert II-laan in Sint-Joost-Ten-Node in Brussel kunnen binnentreden. Mensen van het Collectif de Soutien leidden de journalisten rond. Ook sommige asielzoekers vertelden hun verhaal.

Jael uit Kameroen kwam op 2 januari in België aan en heeft al heel wat omzwervingen in Brussel achter de rug. Na zijn registratie bij Fedasil kreeg hij te horen dat er geen plaats was voor hem. Hij sliep op straat tot hij bij de noodopvang in het Koning Boudewijnstadion terechtkon. Uiteindelijk is hij vorige week in het kraakpand op de Koning Albert II-laan beland.

Hij getuigt dat het leven er oké is: ‘Er ontbreekt ons niets. We krijgen drie keer per dag eten. Alles is in orde dankzij het burgercollectief.’ Maar ook hij is het wachten, de onzekerheid en het van hot naar her gestuurd worden beu: ‘We hopen op een oplossing. Aan de Belgische staat vragen we een plaats in een opvangcentrum van Fedasil.’

De Regie der Gebouwen wil het gebouw laten ontruimen en stuurde een verzoekschrift naar de vrederechter. Die spreekt zich daar dinsdag over uit. Jan van het collectief ‘Stop de Opvangcrisis’ is hoopvol en strijdvaardig. ‘Onze advocaten gaan pleiten dat het de staat is die de wet overtreedt en geen opvang biedt aan mensen die daar recht op hebben. Eén ding is zeker: wij gaan alle middelen uitputten: juridisch en politiek. Deze asielzoekers hebben ons te kennen gegeven het gebouw niet te willen verlaten voor één of andere tijdelijke oplossing, enkel als het een echte oplossing is die van Fedasil komt.’

Als de rechter een uitzettingsbevel uitspreekt, zullen de asielzoekers het gebouw moeten verlaten erkent Jan (die liever zijn familienaam niet prijsgeeft), ‘maar we denken toch een vrij lange juridische strijd hierover te kunnen voeren.’ De politie houdt een oogje in het zeil en gedoogt de huidige situatie, zolang het bij de 70-tal personen binnen blijft en er niet meer mensen het gebouw komen bezetten.