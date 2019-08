Het asielcentrum van Arendonk plaatst deze week legertenten om 70 extra plaatsen voor asielzoekers te creëren. Ondanks de opening van nieuwe asielcentra is er opnieuw een tekort aan opvangcapaciteit, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

'De tenten zijn een tijdelijke oplossing, omdat ons opvangnetwerk zo goed als verzadigd is', zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil. 'We bekijken nu of we ook in andere centra nog bedden kunnen bijzetten, of ook daar tenten geplaatst kunnen worden.'

Op dit moment zijn er zo in totaal 23.390 plaatsen voor asielzoekers, maar de bezettingsgraad bedraagt 94,07 procent. Voor de collectieve centra alleen is de bezettingsgraad 96 procent. Te hoog om met zekerheid te blijven garanderen dat iedereen onderdak krijgt. Na een afbouw van de opvangcapaciteit in het voorjaar van 2018, kwamen er in november vorig jaar al signalen van een capaciteitstekort. De regering kwam terug op een beslissing die nog een 2.000-tal plaatsen ging schrappen.

Sindsdien zijn extra plaatsen in de bestaande opvang gecreëerd en verschillende nieuwe opvangcentra geopend. Nu moeten er toch tenten komen, net als tijdens de vluchtelingencrisis van 2015.

Vorige maand registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 2.262 aanvragers, dat zijn er 145 meer dan in juli vorig jaar, maar beduidend minder dan in 2015, toen het er 4.000 per maand waren. 'Er is een licht verhoogde instroom, maar de uitstroom is vooral heel laag', verklaart Gilis. 'Asielzoekers moeten langer wachten op een uitspraak, door de dossierachterstand bij de asielinstanties. Daardoor blijven ze langer in de asielopvang.'