Asielcentra zitten vol, Francken wil geen nieuwe plaatsen creëren

Momenteel is 93 procent van de ruim 19.000 plaatsen in de reguliere asielcentra bezet. De afbouw van de capaciteit in de grote centra werd stopgezet en er komen ook zo'n 1.500 bufferplaatsen. Er worden bedden bijgeschoven in de gangen en er wordt weer aan gedacht om mensen onder te brengen in tenten. Meer volwaardige plaatsen creëren of opnieuw centra openen is geen optie voor bevoegd staatssecretaris Francken. Extra personeel overweegt hij wel. Tegelijk heeft hij beslist de kleinschalige opvang, georganiseerd door de gemeenten, verder terug te schroeven.

Tegen eind dit jaar dreigen er zo'n 3.500 plaatsen te verdwijnen. Sinds juli stijgt het aantal asielaanvragen opnieuw. Francken besliste vorige week een limiet op te leggen, waardoor de diensten niet meer dan 50 aanvragen per dag behandelen. De meest kwetsbaren, vrouwen en kinderen, of mensen met gezondheidsproblemen, krijgen voorrang. 'Een politieke keuze van de staatssecretaris', zegt Geert De Vulder, woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken. 'In principe zouden we meer aanvragen aankunnen'.

Daarnaast is sinds begin deze maand het winterplan van plan voor minderjarigen die illegaal in het land verblijven. In totaal zijn daarvoor 200 plaatsen voorzien, maar die zitten vol. 'De staatssecretaris heeft onze vraag om extra plaatsen afgewezen', zegt Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele.