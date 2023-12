Asielcentra: Fedasil krijgt meer wettelijke armslag om privé-eigenaars te benaderen

Opvangdienst Fedasil krijgt van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) de mogelijkheid om gegevens van eigenaars van leegstaande panden op te vragen bij overheidsinstanties als de FOD Financiën. Oppositiepartij N-VA is tegen.

Sinds kort heeft Fedasil meer dan 35.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. De capaciteit breidt jaar na jaar uit, maar staat toch onder druk, onder meer door de blijvend hoge instroom van mensen die internationale bescherming vragen. In oktober ging het om 3740 aanvragen, 15 procent meer dan de maand ervoor. Sinds september 2021 woedt er een opvangcrisis.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zette verschillende wettelijke initiatieven op poten om de plaatsen in asielcentra zo veel mogelijk te reserveren voor kwetsbare asielzoekers. Een opvangstop voor alleenstaande mannen lokte fel protest uit. Op Europees niveau trekt ze mee aan de kar voor een grondige bijsturing in het asiel- en migratiebeleid.

Hoe dan ook wordt de zoektocht naar nieuwe opvanglocaties niet gestaakt. De Moor vroeg haar collega-ministers om in de eigen departementen te zoeken naar opvanglocaties. Vooral Defensie sprong al meermaals in de bres. Een voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om de site van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen om te turnen tot een asielcentrum leidde recent nog tot een akkefietje met burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Leegstandsregister

Maar de overheid zoekt niet alleen in eigen patrimonium. Ook gebouwen in privéhanden zijn begeerd. Daarom maakt De Moor het voor Fedasil gemakkelijker om eigenhandig contact op te nemen met privé-eigenaars van leegstaande panden die als ‘opvangstructuren’ kunnen dienen.

Dankzij het nieuwe wetsontwerp, dat de Kamer nog moet goedkeuren, kan Fedasil een beroep doen op het kadaster van de federale overheidsdienst Financiën. Fedasil kan de persoonsgegevens (zowel naam als adres) van de eigenaar opvragen. De FOD Financiën stuurt de gegevens ‘op beveiligde wijze’ door naar Fedasil.

Meer nog, Fedasil kan voortaan contact opnemen met ‘elke overheidsinstantie die een register van leegstaande panden’ bijhoudt. Heel wat lokale besturen beschikken over een leegstandsregister, dat panden registreert die 12 opeenvolgende maanden leegstaan.

Om de regels rond databescherming niet te schenden, stelt de wet dat Fedasil de gegevens een jaar mag bijhouden wanneer het project niet doorgaat. Als er wel sprake is van een succesvolle samenwerking, dan bewaart Fedasil de gegevens tien jaar na het einde van het huurcontract.

Theo Francken is tegen

Zal Fedasil sneller en makkelijker asielcentra vinden dankzij die wet? Het kabinet-De Moor tempert zelf de verwachtingen. Het wetsontwerp zou voornamelijk een bestaande gewoonte in wettekst gieten. ‘In de praktijk zal er nauwelijks iets veranderen.’

De N-VA betwist die lezing. Volgens de oppositiepartij gaat de regering te ver in het ontsluiten van privé-informatie. ‘Onbegrijpelijk dat liberalen, voorvechters van private eigendom, in zo’n maatregel van De Moor meestappen’, luidt het bij de partij.

De Vlaams-nationalisten erkennen dat met het huidige wetsontwerp Fedasil geen enkele eigenaar kan dwingen om leegstand privébezit over te dragen. Maar voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken noemde het voorstel afgelopen weekend in Het Nieuwsblad wel een opstapje naar meer. ‘Als Vivaldi nog langer aan de macht blijft, zal de volgende stap opeising zijn. “Een leeg kantoorgebouw? Daar krijgen we wel 200 asielzoekers in.”’ Voor alle duidelijkheid: die bewering kan op dit moment niet onderbouwd worden.

De aanpassing maakt deel uit van een breder wetsontwerp dat onder meer stelt dat personen die een negatieve asielbeslissing krijgen de opvang binnen 30 dagen moeten verlaten. ‘Dat is gemiddeld ongeveer drie maanden sneller dan vandaag’, aldus De Moor.