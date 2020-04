Fors meer niet-begeleide minderjarigen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in België. Er werden 1.220 dergelijke aanvragen geregistreerd, bijna 500 meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De 1.220 aanvragen in België vertegenwoordigen 8,8 procent van alle asielaanvragen door niet-belegeide minderjarigen in de EU. Dat is een dubbel zo groot aandeel als in 2018. België stijgt naar de derde plaats in de ranglijst van EU-lidstaten inzake asielaanvragen door niet-begeleide minderjarigen. Helemaal bovenaan staat Griekenland, met 3.330 aanvragen in 2019. Dat is bijna een kwart van alle aanvragen. Dan volgt Duitsland met 2.690 aanvragen (of 19 procent).

In de hele Europese Unie werden vorig jaar 13.795 asielaanvragen geregistreerd van niet-begeleide minderjarigen, 18 procent minder dan in 2018. Bijna een derde (30 procent) van de niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvroegen, was afkomstig uit Afghanistan (4.205 aanvragen of 30 procent). Nog eens een derde was afkomstig uit Syrië, Pakistan (telkens 10 procent), Somalië, Guinee of Irak (elk 5 procent).

