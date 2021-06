Een dertigtal Afghanen die voor de Belgische troepen hebben gewerkt in hun land, kunnen wellicht asiel krijgen in België. Hun dossiers worden geval per geval onderzocht.

Dat zei minister van Defensie Ludivine Dedonder woensdag bij de persconferentie die negentien jaar Belgische aanwezigheid in Afghanistan afsloot. Voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is dit 'de enige juiste beslissing'.

Honderden Afghanen hebben de voorbije jaren als tolk of als fixer gewerkt voor de NAVO-troepen in Afghanistan. Zij vrezen nu represailles van de taliban. Een dertigtal onder hen kan mogelijk in België terecht met hun gezin.

Minister Dedonder werkt samen met staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi aan een analyse, geval per geval. 'Het is duidelijk. De mensen die al die jaren met België hebben samengewerkt verdienen hulp', aldus Dedonder.

'Deze mensen hebben zich ingezet voor de veiligheid van onze militairen', zegt Mahdi in een korte reactie. 'Nu moeten wij ons inzetten voor hun veiligheid.'

Eén Afghaans gezin kreeg al een positief antwoord.

